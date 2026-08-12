Aumentan a 26 los detenidos en la operación antidroga de Muxía (A Coruña): 1.600 kilos de cocaína

Ya son 26 los detenidos en la macrooperación contra el narcotráfico desarrollada esta semana en Muxía (A Coruña), entre ellos un miembro de la Guardia Civil. Las autoridades han confirmado además la intervención de más de 1.600 kilos de cocaína, frente a los alrededor de 1.500 kilos que trascendieron inicialmente.

Quincemil adelantó este lunes el despliegue de un importante operativo antidroga en el municipio coruñés, que se había saldado inicialmente con más de una veintena de arrestados. La Policía Nacional ha ofrecido este miércoles nuevos detalles y el balance de una investigación desarrollada conjuntamente con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

La actuación permitió desarticular una organización criminal asentada en la Costa da Morte y especializada, según los investigadores, en introducir grandes cargamentos de cocaína en España por vía marítima. Para ello empleaba embarcaciones de alta velocidad (EAV).

La última operación se produjo después de que los investigadores detectasen que la organización preparaba una nueva entrada de droga por mar. Los agentes establecieron entonces un amplio dispositivo que culminó en la madrugada del lunes en la playa de Arnela, en Muxía.

Más de 1.600 kilos durante la descarga

Los agentes intervinieron más de 1.600 kilos de cocaína cuando estaban siendo descargados en esta recóndita playa de la costa coruñesa. Durante el operativo también fue intervenida un arma corta, concretamente un revólver.

El balance definitivo conocido hasta el momento asciende así a 26 arrestados. Entre ellos figura un miembro de la Guardia Civil, una circunstancia que ya había trascendido tras el desarrollo del operativo.

Las pesquisas apuntan a una estructura criminal compleja y con capacidad para introducir importantes cargamentos de cocaína en la Península Ibérica. Sus integrantes operaban en lugares aislados de la costa gallega, para lo que resultaba especialmente relevante su conocimiento de la zona y de su particular orografía.

Una investigación que comenzó con un semisumergible

La operación tiene su origen en una investigación iniciada en enero de 2025, después del hallazgo de un semisumergible en la playa de Os Muíños, también en Muxía. Los investigadores consideran que la embarcación habría sido utilizada para introducir cocaína en España a través de las costas gallegas.

A partir de aquel hallazgo, las pesquisas permitieron acreditar la existencia de la organización asentada en la Costa da Morte y reconstruir su presunta actividad relacionada con la introducción de grandes alijos de estupefacientes.

La investigación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 1 de la Audiencia Nacional y permanece abierta. Las autoridades no descartan, por tanto, nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.