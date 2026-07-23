Helicóptero Pesca II

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Costa da Morte

Evacuada una senderista en Malpica (A Coruña) tras sufrir una indisposición en la Ruta de los Faros

Fue trasladada en helicóptero hasta la zona de la Torre de Hércules, en A Coruña, desde donde fue llevada en ambulancia al hospital

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Una mujer necesitó ser evacuada en helicóptero este jueves tras sufrir una indisposición mientras realizaba la ruta del Camino de los Faros, a su paso por el municipio de Malpica de Bergantiños, en A Coruña.

Velero hundido cerca de la estaca de Bares.

Según el 112, fue la propia afectada quien alertó al 112 Galicia alrededor de las 15:00 horas, indicando que presentaba dificultades respiratorias y que no era capaz de continuar la marcha.

Desde la central de emergencias se movilizó de inmediato al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Carballo, al GES de Ponteceso, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Sin embargo, una vez en el lugar, los equipos de emergencia comprobaron que la complicada orografía del terreno hacía imposible el traslado de la herida a pie o en camilla.

Ante esta situación, los gestores del 112 informaron a la Sala de Gardacostas de Galicia, que envió al lugar el helicóptero Pesca II. La aeronave rescató a la afectada y la trasladó hasta la zona de la Torre de Hércules, en A Coruña, donde la esperaba una ambulancia del 061 para llevarla al hospital de referencia.

De esta manera, la persona fue trasladada a la Torre de Hércules, en A Coruña, donde una ambulancia la esperaba para transportarla al hospital.