La Guardia Civil detiene en Fisterra (A Coruña) a un hombre tras un violento episodio con agentes

La Guardia Civil detuvo en el municipio de Fisterra, en A Coruña, a un varón como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, tras un grave incidente ocurrido en el interior de una vivienda durante una discusión de pareja.

Los hechos se iniciaron después de que varios vecinos alertaran al Centro Operativo de Servicios (COS) de una fuerte pelea en el domicilio, lo que motivó la intervención inmediata de una patrulla del puesto de Corcubión. A su llegada, los agentes encontraron objetos esparcidos en el exterior del inmueble y escucharon gritos procedentes del interior.

Al acceder a la zona, los agentes fueron recibidos por un hombre que presentaba un alto estado de agitación, con signos compatibles con consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, y que portaba un arma blanca improvisada. Pese a los intentos de contención verbal, el individuo volvió a entrar en la vivienda y regresó inmediatamente armado con dos cuchillos, lanzándose contra los agentes.

Ante el riesgo para la integridad física de los presentes, los agentes procedieron a su reducción, momento en el que el detenido opuso una gran resistencia y llegó a morder en la pierna a uno de los guardias civiles, que tuvo que recibir asistencia sanitaria posteriormente en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

Durante la intervención fue decisiva la colaboración de un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, vecino del inmueble, que intervino rápidamente para apoyar a la patrulla y ayudar a neutralizar la agresión.

El arrestado también resultó con heridas leves derivadas del forcejeo y fue trasladado al mismo centro hospitalario bajo custodia policial. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Corcubión.