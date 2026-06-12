Localizan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en la playa de O Ézaro, en Dumbría (A Coruña)

Una mujer ha fallecido este viernes en la playa de O Ézaro, en Dumbría (A Coruña). La autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento.

Según el 112, su cuerpo fue localizado flotando en el mar y, aunque se le realizaron maniobras de reanimación, los sanitarios solo pudieron ya confirmar su fallecimiento.

Fue sobre las 16:30 horas cuando la central de emergencias recibió el aviso a través del 061 de que había una mujer a la que habían sacado inconsciente del agua en la playa de O Ézaro. Apareció flotando en la orilla.

Durante la comunicación, se indicó que se estaba desplazando hasta el lugar el helicóptero medicalizado del 061, aunque ya no se pudo hacer nada por su vida.

Hasta el punto se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Protección Civil de Dumbría.