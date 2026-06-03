Cinco guardias civiles investigados a raíz de una operación antidroga en Carballo (A Coruña)

Cinco guardias civiles están siendo investigados en el marco de varias causas judiciales abiertas a raíz de una operación contra el tráfico de drogas instruida en Carballo. Entre los delitos que se les atribuyen figura el de revelación de secretos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La investigación tiene su origen en una causa que permanece en instrucción y en la que están siendo investigadas seis personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Según las mismas fuentes, dos agentes de la Guardia Civil están siendo investigados en este procedimiento por presunto encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos.

A raíz de esta investigación inicial, la jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, abrió otras cinco causas independientes relacionadas con distintos delitos. En conjunto, en todas ellas figuran cinco agentes de la Guardia Civil como investigados.

Las diligencias abiertas se refieren a presuntos delitos de revelación de secretos e información privilegiada; estafa relacionada con el patrimonio de cinco personas fallecidas; estafa, falsedad documental y extorsión; cohecho; y una última causa por un delito aún sin concretar, aunque vinculado presuntamente al cohecho o al tráfico de influencias.

La existencia de la investigación fue confirmada este martes por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante un acto celebrado en Santiago. No obstante, evitó ofrecer más detalles al encontrarse las actuaciones bajo secreto de sumario.

Según adelanta La Voz de Galicia, el origen de todas estas pesquisas estaría relacionado con una operación desarrollada en mayo de 2024 que se saldó con la detención de seis personas vinculadas al conocido como "clan de los Otero".