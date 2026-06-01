Muere un vecino de Carballo (A Coruña) tras sufrir un grave accidente con una desbrozadora en un monte

Un hombre de 82 años ha fallecido este lunes en Carballo, en A Coruña, después de sufrir un grave accidente mientras realizaba trabajos de desbroce en una zona forestal de la parroquia de Bértoa. El suceso ocurrió en el lugar de Leboreo, donde fue localizado con una lesión de extrema gravedad en una de sus piernas.

La alerta se recibió alrededor de las 12:30 horas y movilizó a un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar acudieron varios recursos sanitarios y agentes de la Guardia Civil, que encontraron a la víctima en estado crítico debido a la importante pérdida de sangre sufrida tras el accidente.

Los profesionales sanitarios trataron de salvar su vida mediante maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, los esfuerzos de los equipos de emergencia resultaron insuficientes y finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido están siendo investigadas por las autoridades. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas definitivas de la muerte.