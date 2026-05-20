Detenido un vecino de Carballo (A Coruña) como autor de robos en vehículos en una ruta de Zas

La Guardia Civil ha tenido a un hombre de 32 años, vecino de la localidad de Carballo, como presunto autor de una multitud de delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Equipo ROCA de Carballo, se iniciaron a raíz de un repunte estadístico de ilícitos penales contra el patrimonio. La Guardia Civil constató que los hechos delictivos se concentraban en los estacionamientos de una conocida ruta de senderismo y entorno natural del término municipal de Zas, aprovechando la afluencia de visitantes que dejaban sus automóviles aparcados para realizar actividades al aire libre.

El modus operandi empleado por el ahora detenido presentaba un patrón operativo común. Para acceder a los habitáculos, introducía una herramienta tipo destornillador por palancazo entre el marco de la puerta y la ventanilla de los automóviles hasta lograr la fractura del cristal.

Acto seguido, accedía manualmente al interior para sustraer de forma rápida todo tipo de efectos de valor, tales como bolsos, carteras, piezas de joyería, equipos informáticos, gafas de sol, terminales de telefonía móvil y dinero en efectivo.

La valoración económica global de los objetos sustraídos a las víctimas supera los 15.000 euros, cuantía a la que es preciso sumar los cuantiosos daños materiales causados en las estructuras de los vehículos afectados durante las intrusiones.

Tras un exhaustivo análisis de los indicios y fruto del trabajo realizado, los componentes del Equipo ROCA lograron identificar e interceptar al sospechoso el pasado 17 de mayo. En el momento de su localización, se constató además que esta persona conducía un vehículo a motor careciendo de la correspondiente licencia administrativa por no haberla obtenido nunca.

El detenido junto con las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Corcubión.