El centro de Fisterra (A Coruña) en el que murió un niño había pasado una inspección en noviembre

Archivo - Muere un niño de 8 años tras caer desde una ventana del centro de acogida Nosa Señora do Carme de Fisterra, A Coruña AGOSTIÑO IGLESIAS - Archivo

El centro de menores en el que falleció este lunes un niño de 8 años, tras precipitarse por una ventana a una altura de 15 metros, fue inspeccionado por última vez el pasado mes de noviembre.

Así lo ha señalado Europa Press según declaraciones de la Xunta en las que aseguraban que no se habían detectado problemas estructurales ni de personas, más allá de "algunas humedades".

La conselleira de Política Social, Fabiola García, expresó este martes el "más sentido pésame" del Gobierno gallego por el fallecimiento de este niño, que "se precipitó de forma accidental por una ventana".

El personal del centro estuvo acompañado desde el "primer momento". Se activó un equipo psicológico de urgencia para atender tanto a los empleados como a los otros niños internos "en estos momentos tan duros".

La Consellería de Política Social mantiene activa una investigación para "esclarecer lo que sucedió" y determinar si en el centro se cumplían todos los parámetros. Para ello, están "en contacto permanente tanto con la propia entidad como con todo el equipo de trabajadores".

De forma paralela, hay una investigación abierta por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Tribunal de Instancia de Corcubión. Los indicios, por el momento, apuntan a una caída accidental, explican fuentes próximas.

El centro en el que residía el menor había pasado la última inspección en noviembre de 2025 y en ésta se determinó que las instalaciones y ratios eran los correctos. Únicamente se notificó la presencia de humedades en alguna estancia, pero ningún extremo que pudiese estar relacionado con este suceso, señalan fuentes de la Xunta.

Hechos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas de este lunes en el centro de menores Nosa Señora do Carme, ubicado en los alrededores de la playa de A Ribeira, en Fisterra (A Coruña). Al parecer, el niño, de ocho años, se precipitó desde una de las ventanas del centro, a una altura de 15 metros, y cayó sobre un vehículo aparcado en la calle.

Fuentes de la administración autonómica consultadas por Europa Press apuntaron que el suceso ocurrió "de forma accidental" y que el centro confirmó que el menor "estaba siendo acompañado en ese instante". El centro cuenta con 12 plazas de acogida y 13 trabajadores.