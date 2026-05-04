Muere un niño de 8 años en un centro de menores de Fisterra (A Coruña) tras precipitarse desde unos 15 metros

Un niño de ocho años ha fallecido en Fisterra (A Coruña) tras precipitarse desde una altura de unos 15 metros en un centro de menores.

La alerta se activó pasadas las cinco de la tarde de este lunes desde el centro Nosa Señora do Carme, que da al paseo de la playa A Ribeira.

Por el momento se desconocen los motivos de la caída. La Guardia Civil está tratando de recabar toda la información al respecto. El 112 activó un amplio despliegue de medios al recibir la alerta de un particular que requería asistencia sanitaria para el menor.

También se ha movilizado al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce).

Hasta el punto acudieron agentes y personal de la Guardia Civil, Protección Civil, sanitarios del 061 y Policía Local, -incluso se desplegó el helicóptero medicalizado con base en Santiago-, aunque finalmente nada se ha podido hacer por salvar la vida del menor.