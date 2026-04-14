Investigan a dos menores de Carballo (A Coruña) por una agresión grabada y difundida

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra dos menores vecinas de Carballo como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante, en relación con una agresión sufrida por otro menor el pasado 11 de marzo a la salida del centro escolar en el que todos cursan sus estudios.

La actuación se inició tras la denuncia presentada en dependencias oficiales, lo que dio pie a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según fuentes del instituto armado, los agentes lograron confirmar la veracidad de los hechos e identificar a los implicados en el episodio.

En la agresión participaron tres menores, siendo uno de ellos quien propinó los golpes a la víctima, aunque resulta inimputable al ser menor de 14 años.

Las otras dos investigadas habrían tenido un papel activo al instigar de manera continuada al agresor para que prosiguiese con la agresión, además de grabar lo ocurrido.

El vídeo fue posteriormente difundido a través de una aplicación de mensajería instantánea, lo que agrava la situación al poder constituir también una vulneración de la normativa de protección de datos.