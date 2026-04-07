Estabilizados los incendios de Caión y Carballo, en A Coruña, con 150 hectáreas calcinadas

Los incendios forestales de Caión, en A Laracha (A Coruña), y Carballo que terminaron por fusionarse en la tarde del pasado lunes han quedado estabilizados esta noche. Los equipos de extinción trabajan desde ayer en la zona por lo que se han cortado varias carreteras en la zona para facilitar los trabajos. Esta mañana Medio Rural informaba en su informe de la mañana de que el número de hectáreas calcinadas es de 150.

El humo ha sido visible desde diferentes puntos de la costa coruñesa, como las playas de Sabón y Barrañán, e incluso desde las playas urbanas de A Coruña.

El avance del fuego motivó que ayer se procediese al desalojo preventivo de los vecinos de cinco casas de la parroquia de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

La Guardia Civil señala esta mañana que, en total, se desalojó a 13 vecinos de la zona de A Laracha. Sin embargo, tras la mejora de la situación, pudieron regresar a sus hogares sin que se lamentaran daños personales ni materiales.

La Consellería de Medio Rural anunciaba pasadas las 22:30 horas que el incendio activo desde las 14:20 en Noicela, en Carballo, quedaba estabilizado con un total de 150 hectáreas calcinadas.

ESTABILIZADO o #IFNoicelaCarballo cunha superficie provisional afectada de 150 hectáreas — incendios 085 (@incendios085) April 6, 2026

El incendio avanzó a lo largo de la tarde del lunes hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde maquinaria de la Xunta trabajó para evitar que las llamas llegasen a las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario evacuar viviendas en las parroquias de Carballo, ni tampoco el camping de Ás Névedas, pese a la preocupación inicial.

En las tareas de extinción se han movilizado, por ahora, 2 técnicos, 13 agentes, 16 brigadas, 14 motobombas, 1 pala, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones.