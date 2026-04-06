Los incendios de Caión y Carballo, en A Coruña, se unen y obligan a desalojar viviendas

Los incendios forestales de Caión, en A Laracha (A Coruña), y Carballo se han fusionado a lo largo de la tarde. Las autoridades han comenzado a desalojar algunos núcleos de población debido a la cercanía de los focos con las residencias, pero en principio la medida se adopta por precaución debido a la gran cantidad de humo que ha generado.

Del mismo modo, se han cortado varias carreteras para facilitar las tareas de extinción de los diferentes focos y evitar el trasiego de personas, con el riesgo para su integridad.

El mayor peligro se encuentra en la zona de Caión, mientras que en el camping de As Névedas están en alerta y preparados en caso de recibir la orden de desalojo.

El humo ha sido visible desde diferentes puntos de la costa coruñesa, como las playas de Sabón y Barrañán, e incluso desde las playas urbanas de A Coruña.

Las primeras estimaciones de la Consellería de Medio Rural es que han sido afectadas 20 hectáreas en el incendio activo desde las 14:20 en Noicela, en Carballo. Son datos previos a la fusión con el foco de Caión, declarado a media mañana.

En las tareas de extinción se han movilizado en Carballo cuatro agentes, un brigada, una motobomba, dos técnicos, dos helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones. Por su parte, el de Caión movilizó a dos agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas, una pala y dos helicópteros.

Otro incendio en Ponteareas

La actividad incendiaria en el monte gallego ha tenido también lugar en Ponteareas. De hecho, en este municipio la Xunta ha decretado la situación 2 por su proximidad al nucleo urbano de Galleiro, en Pazos de Borbén.

El fuego está activo desde las 14:47, con más de 20 hectáreas arrasadas por el momento. Trabajan tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, 10 agentes, una pala y un técnico.

Controlados los de Vigo y Ferrol

El día ha dejado dos focos en las ciudades de Vigo y Ferrol. En Vigo, el incendio se inició a las 14:19 y se controló a las 15:39, en la parroquia de Lavadores, con afección a 0,2 hectáreas de monte raso.

Por su parte, en Ferrol el fuego tuvo lugar en el monte de Chamorro, cerca de la ermita, en un día de peregrinación como todos los Lunes de Pascua. Se cerraron los accesos de subida por precaución, pero ya están reabiertos. En su extinción colaboran efectivos del parque local de Bomberos de Ferrol y bomberos forestales.