Desarticulan un punto de venta de droga en Carballo (A Coruña) con una persona detenida

La Guardia Civil, a través de componentes del Área de Investigación y patrullas de seguridad ciudadana del Puesto de Carballo, en A Coruña, en colaboración con la Policía Local del municipio, ha procedido a la detención de un varón de 28 años de edad como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, logrando con ello la completa desactivación de un punto de venta de drogas situado en el núcleo urbano de la localidad.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo de 2025, tras tener conocimiento los agentes de la posible comisión de actividades ilícitas vinculadas a la distribución de sustancias estupefacientes en un inmueble del municipio. A raíz de estos indicios, se establecieron los correspondientes operativos de vigilancia que permitieron constatar la actividad delictiva en el citado domicilio.

La fase de explotación de la investigación se materializó el pasado 16 de marzo de 2026. Durante el desarrollo de la misma se procedió a la incautación de las siguientes sustancias y efectos, cuyo valor estimado asciende a 7.294 euros:

34 plantas de marihuana.

Más de 1,7 kilogramos de hachís, distribuidos en 6 bloques de 100 gramos, 9 dosis de 10 gramos y 569 dosis de un gramo listas para su venta.

48 gramos de cogollos de marihuana y 36 gramos de polen.

3 gramos de cocaína.

Diverso material técnico utilizado para el cultivo indoor, cuidado y floración de las plantaciones.

Útiles para el pesaje, envasado y distribución de estupefacientes.

El detenido, a quien se le imputan los delitos de tráfico de drogas, cultivo o elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción