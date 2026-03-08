Dos personas heridas, una de ellas liberada, tras un accidente de tráfico en A Laracha (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas y una de ellas ha tenido que ser liberada por los bomberos tras un accidente de tráfico en A Laracha. Los heridos han sido trasladados al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín y recoge Europa Press, tuvieron constancia del accidente a las 11:15 horas, cuando un particular solicitó ayuda para los implicados en un choque entre dos vehículos en la AC-400, en el kilómetro 13, a su paso por la parroquia de Soandres, en A Laracha.

Durante la llamada, el alertante indicaba que podría haber personas atrapadas en el interior de ambos turismos.

El 112 Galicia movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de Bergantiños. Además, fueron informados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos confirmaron que había una persona atrapada en el interior de cada uno de los dos vehículos implicados. Para liberar a una de ellas fue necesario utilizar material de excarcelación, mientras que la otra pudo salir del turismo por sus propios medios.

Finalmente, ambas personas fueron trasladadas por el personal sanitario al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir atención médica.