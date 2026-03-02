Fallece en Carballo (A Coruña) un menor atragantado con una gominola en el cumpleaños de su madre

Un menor de dos años ha fallecido este sábado en Carballo (A Coruña) tras atragantarse con una gominola en la celebración del cumpleaños de su madre.

El suceso tuvo lugar a las 20:25. En ese momento, Urgencias Sanitarias 061 dio aviso al 112 Galicia para que acudiesen refuerzos al domicilio de la víctima, dado que los profesionales no eran capaces de retirar la gominola que estaba atascada en el cuerpo, a pesar de realizar la maniobra de Heimlich.

Fueron movilizados tanto efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Local, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, que falleció a consecuencia de no poder respirar.