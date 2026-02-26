Investigan a un conductor en Zas (A Coruña) por dos delitos contra la seguridad vial

La Guardia Civil, a través de efectivos del Destacamento de Tráfico de Corcubión, ha abierto una investigación a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la Seguridad Vial en Baio, el término municipal de Zas (A Coruña). La actuación se desencadenó tras tener conocimiento de un siniestro vial consistente en una salida de vía en el punto kilométrico 3,200 de la carretera provincial DP-4001.

Tras personarse en el lugar del accidente, la patrulla de servicio observó que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Acto seguido, y una vez realizadas las pruebas de detección legalmente establecidas, el individuo arrojó tasas constitutivas de delito. En consecuencia, se procedió a su investigación y a la inmediata instrucción de diligencias.

De forma paralela, y en el marco de la investigación, los agentes consultaron las bases de datos oficiales para verificar la situación administrativa del conductor. Como resultado de estas gestiones, se comprobó que al implicado le constaba en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción, acordada previamente por la Sección de lo Penal nº 2 de Santiago. Por tal motivo, se le imputó un segundo delito contra la Seguridad Vial por conducir con pérdida de vigencia judicial del permiso.

Asimismo, durante el proceso de identificación, se verificó que el individuo se encontraba en requisitoria judicial, figurándole una orden de búsqueda, detención y personación por delitos previos contra la seguridad del tráfico emitida por la Sección Civil y de Instrucción nº 2 de Carballo.

Finalmente, y ante tales hechos, el investigado fue detenido en virtud de dicha requisitoria y puesto a disposición de la Sección de guardia de Corcubión.