La Xunta descarta riesgos en Monte Neme tras un nuevo desprendimiento "esperado" por los técnicos

Balsas mineras en la zona de explotación de áridos en Monte Neme, entre Carballo y Malpica (A Coruña)

El desplazamiento de un talud en Monte Neme, entre Carballo y Malpica de Bergantiños (A Coruña), ha provocado la aparición de un agujero próximo a una antigua galería minera y a la zona en la que actualmente se desarrollan trabajos de restauración. El movimiento se produce semanas después de la rotura de una balsa minera registrada el pasado 31 de enero, que arrastró toneladas de piedras y lodo.

Desde la Consellería de Economía e Industria, fuentes consultadas por Europa Press han subrayado que el deslizamiento “no supone ningún riesgo para la seguridad” y que era una situación “previsible” para el equipo técnico que inspeccionó la zona tras el incidente.

Según explican, durante la revisión de la galería que quedó al descubierto tras la rotura de la balsa se detectó una “zona abovedada muy cerca de la bocamina próxima a la corta”, lo que hacía prever un posible desplazamiento parcial del talud.

La Xunta sitúa el punto del desprendimiento en las inmediaciones del hueco minero donde se ejecutan las labores de restauración iniciadas el pasado mes de diciembre. En todo caso, recalcan que se trata de un acceso cerrado al público y que la situación está controlada, por lo que insisten en que no existe riesgo para la población.

Comparecencia en el Parlamento

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecerá este miércoles a las 14:25 horas en el pleno del Parlamento de Galicia para responder a preguntas formuladas por el PSdeG y el BNG tras el suceso.

Las diputadas socialistas Patricia Iglesias y Lara Méndez han solicitado explicaciones sobre las actuaciones de restauración minera desarrolladas desde el anterior incidente registrado en 2014. Por su parte, el diputado nacionalista Óscar Insua ha preguntado por el nivel de responsabilidad asumido por el Gobierno gallego en relación con el último episodio.