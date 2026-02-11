La Xunta atribuye el derrumbe de Monte Neme a las lluvias y la oposición exige responsabilidades

La conselleira de Economía e Industia, María Jesús Lorenzana, comparece durante el pleno del Parlamento de Galicia

La Xunta de Galicia sostiene que las intensas precipitaciones registradas en los últimos meses fueron la causa principal del derrumbe ocurrido el pasado 31 de enero en la mina de Monte Neme. Así lo aseguró la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante el Pleno del Parlamento gallego, donde defendió que los informes técnicos avalan esta conclusión.

Según explicó, los estudios solicitados tanto a la dirección de obra como a la empresa adjudicataria de la restauración apuntan a una combinación de factores: la acumulación prolongada de agua en el hueco minero y un episodio reciente de lluvias intensas que elevó de forma significativa el nivel embalsado, provocando el colapso.

Los documentos descartan que las pruebas de bombeo realizadas días antes en el hueco sur tuvieran un peso determinante, ya que, según la Xunta, su volumen fue reducido y no comparable al generado por las precipitaciones.

En paralelo, el Ejecutivo gallego está analizando los suelos afectados para detectar posibles concentraciones anómalas de elementos contaminantes. De confirmarse, se trasladarán al gestor correspondiente con el objetivo de garantizar una restauración integral del entorno, no solo en el espacio minero sino también en las zonas colindantes que pudieran haberse visto afectadas.

Lorenzana defendió además la actuación "con máxima diligencia" del Gobierno autonómico el día del derrumbe, destacando el despliegue inmediato de medios para restablecer la circulación entre Aviño y Razo y la adopción de medidas urgentes. Entre ellas, el sellado de la bocamina y la instalación de un tubo de drenaje para permitir la evacuación controlada del agua y evitar nuevas sobrepresiones.

El contrato de restauración de Monte Neme, licitado por más de 1,6 millones de euros -el doble del presupuesto inicial previsto-, fue firmado el 13 de octubre de 2025, y las obras habían comenzado el 12 de diciembre, encontrándose en una fase inicial cuando se produjo el incidente.

La oposición habla de "inacción" y cuestiona la versión oficial

Desde la bancada socialista, la diputada Patricia Iglesias acusó a la consellería de una "inacción prolongada" desde el colapso de la balsa de lodos ocurrido hace doce años. A su juicio, lo sucedido el 31 de enero no tuvo consecuencias graves "por pura suerte" y exigió responsabilidad, transparencia y medidas preventivas.

En la misma línea, el diputado del BNG Óscar Insua criticó la lentitud en la respuesta inicial y cuestionó por qué la Xunta tardó horas en activar la emergencia tras recibir el aviso. Además, puso en duda el argumento meteorológico, recordando que datos de Meteogalicia reflejan periodos recientes con mayores registros de lluvia.