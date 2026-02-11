Calendario laboral de Carballo y la comarca de Bergantiños 2026: días festivos y puentes

Carballo, rodeado por paisaje protegido por la Rede Natura (Concello de Carballo)

¿Cuáles son los festivos de Carballo (A Coruña) en 2026? El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la resolución de los festivos en el municipio para este año. En total, son 14 festivos a disfrutar, siendo nueve los nacionales, tres los autonómicos y dos los locales.

Los vecinos de Carballo contarán con 14 jornadas libres para descansar, hacer una pequeña escapada o disfrutar del tiempo libre. Así es como queda el calendario de festivos y puentes en Carballo y el resto de municipios de la comarca de Bergantiños.

Festivos locales en Carballo

Estos son los festivos que ha elegido Carballo para 2026. El ayuntamiento de la comarca de Bergantiños celebrará el Martes de Carnaval (17 de febrero), al igual que muchos municipios de Galicia, y el 25 de junio, con motivo de las fiestas patronales de San Juan Bautista.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Fiestas Patronales de San Juan Bautista: 25 de junio, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes de Carballo en 2026

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Carballo en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales : el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el jueves 25 de junio es festivo

: el jueves 25 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Bergantiños en 2026

Estos son los festivos locales en los ayuntamientos de la comarca de Bergantiños: