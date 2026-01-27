Dos heridos graves en Carballo (A Coruña) tras una salida de vía por granizo en la AG-55
La circulación se encuentra cortada por la Guardia Civil en ambos carriles de la carretera. Y las personas heridas han sido trasladadas al centro hospitalario de referencia
Dos personas resultaron heridas graves este martes, 27 de enero, a primera hora de la mañana tras una salida de vía seguida de colisión con otro turismo en la carretera AG-55, a su paso por el municipio de Carballo, a la altura del kilómetro 32,800 en sentido A Coruña.
El incidente se produjo debido a la presencia de granizo en la calzada. Según informa la Guardia Civil, como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas graves y quedaron atrapadas en los dos vehículos implicados, siendo posteriormente evacuadas por los servicios sanitarios.
Asimismo, señalan que la circulación se encuentra cortada en ambos carriles de la AG-55 sentido Coruña, desviándose el tráfico a la altura del kilómetro 33 hacia la carretera AC-552.
En el lugar del suceso trabajan tres patrullas de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, Bomberos y Policía Local.
La borrasca Joseph continúa dejando incidencias a su paso por la provincia de A Coruña. En el día de ayer, el 112 notificó un total de 132.