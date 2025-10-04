Ana Pontón designa a Evencio Ferrero como "el mejor alcalde de la historia" que tuvo Carballo (A Coruña)
La portavoz nacional del BNG ha estado en la localidad en el día del cambio oficial de alcalde tras más de 20 años bajo el mando de Ferrero
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha erigido a Evencio Ferrero como "el mejor alcalde de la historia" del municipio coruñés de Carballo y ha apuntado que muestra la "capacidad" del BNG para gobernar "transformando y mejorando" la vida de las personas, tal y como reporta Europa Press.
Así lo ha hecho este sábado en Carballo donde ha acompañado a Evencio Ferrero en el pleno municipal convocado para presentar su renuncia a la alcaldía después de 22 años como alcalde y más de cuatro décadas en la corporación.
"Fue el mejor alcalde de la historia de Carballo. Líder de un equipo extraordinario de hombres y mujeres que pensaron Carballo en grande, que trabajaron con humildad pero con ambición, al lado de la gente, siempre con la mano tendida", ha apuntado la líder del BNG.
A renglón seguido, ha subrayado que Evencio Ferrero pone fin a una trayectoria política "impecable y extraordinaria" la cual, ha continuado Pontón, se refleja en la realidad de un Carballo que actualmente "es un referente de dinamismo, económico, social y cultural".
"Para mi es un honor poder decir que el éxito de Carballo es el resultado de un proyecto político claro, que demuestra la capacidad del BNG de transformar en positivo y de mejorar la vida de la gente en los ayuntamientos que gobierna", ha esgrimido Pontón.
En este sentido, ha asegurado que el mejor reconocimiento a Evencio Ferrero es seguir trabajando por el "Carballo en grande que deja como legado" y ha ensalzado a Daniel Pérez, que coge el relevo en la alcaldía.