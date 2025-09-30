Un joven de Carballo (A Coruña) acepta una pena de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 14 años

Un joven acusado de un delito de abuso sexual sobre una menor de 14 años en julio de 2022 en el partido judicial de Carballo ha aceptado una pena de cárcel.

El juicio se ha celebrado este martes 30 de septiembre en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Ha sido a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima, todavía menor de edad, según recoge Europa Press.

Fiscalía ha aceptado la suspensión de la condena impuesta, planteada por la defensa, con la condición de que el encausado no cometa ningún delito en el plazo de dos años.

Todo ello tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa (no había acusación particular) El procesado ha reconocido los hechos, tras lo que se ha acordado una reducción de la pena de prisión de tres años solicitada inicialmente al contemplar la atenuante de consumo de alcohol y drogas por parte del ya condenado.