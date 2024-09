La oposición de Muxía (A Coruña) presenta una moción de censura contra el alcalde, Iago Toba

La oposición del Concello de Muxía, compuesta por PP, BNG e Independientes por Muxía (IxM), ha presentado este lunes una moción de censura contra el alcalde de la localidad, Iago Toba. Como consecuencia, han propuesto como candidato al portavoz de IxM, Francisco Javier Sar, antiguo patrón mayor de la cofradía de pescadores de la localidad.

La suma de los votos de los tres partidos (seis) sería suficiente para doblegar al PSOE, actualmente en gobierno con cinco ediles, en el pleno del próximo 7 de octubre, cuando se votará la moción. Iago Toba lleva en el cargo cinco años, aunque desde 2023 lo hace en minoría, tal y como recoge Europa Press, ya que la oposición no llegó a un acuerdo para formar una mayoría alternativa.

Sandra Vilela, portavoz del PP, explicaba que este acuerdo no ha sido "algo improvisado" ni "fruto de una pataleta", sino que ha sido resultado del diálogo y la negociación en la que su grupo ha renunciado a la alcaldía para desbloquear una "situación absolutamente insostenible".

Por su parte, Francisco Javier Sar afirma que la moción de censura "debería haber sido antes", describiendo el gobierno de Toba por su "falta de comuniciación" y las "malas formas" con el resto de la corporación, algo que será "lo primero" que cambiará si finalmente llega a la alcaldía.

La portavoz del BNG de la localidad, Mercé Barrientos, destaca que Muxía vive una situación de "excepcionalidad democrática", con un alcalde que incurre continuamente en "insultos" y desprecios personales hacia la oposición, con comentarios vejatorios y machistas y con falta de gestión política y de atención a las necesidades de los vecinos.

La moción llega a nivel autonómico

La moción de censura de Muxía ha llegado hasta el nivel autonómico, con el PSOE provincial instando a la líder del BNG, Ana Pontón, a que aclare "se avala a moción de censura", la cual consideran "un atropelo democrático".

Desde el PSOE recuerdan que "non é a primeira vez que o BNG leva á dereita ao goberno de Muxía", añadiendo que se trata de "unha operación que entregaría ao PP áreas clave do goberno municipal como Obras e Urbanismo". Desde la dirección provincial han mostrado su apoyo a Iago Toba, afirmando que "é inadmisible e unha vergoña que PP e BNG fagan pinza para que sexa alcalde de Muxía o representante dun partido con só dous concelleiros no pleno".