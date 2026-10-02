Dos heridos, uno grave, tras salirse de la vía un coche y chocar contra dos vehículos en Boiro (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras un aparatoso accidente registrado durante la noche del jueves en Boiro (A Coruña). El siniestro tuvo lugar sobre las 23:15 horas en el kilómetro 3 de la carretera DP-1107, a la altura de A Pesqueira, en la parroquia de Castro.

Un particular alertó al 112 Galicia del accidente y explicó que un turismo se había salido de la vía y había terminado chocando contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona. El impacto provocó que dos personas resultasen heridas.

Una de ellas tuvo que ser excarcelada del interior del vehículo por los equipos de emergencia debido a las consecuencias del accidente. Posteriormente fue evacuada en ambulancia y trasladada a un centro sanitario en estado grave. La otra persona implicada también resultó herida, aunque no se han facilitado más detalles sobre su estado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro, que trabajaron en el operativo de asistencia y retirada de los vehículos afectados.