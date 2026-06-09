Detenidos un hombre de 64 años y una mujer de 29 por tráfico de drogas en Boiro (A Coruña)

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Boiro detuvieron a un hombre de 64 años y una mujer de 29 años, ambos de nacionalidad española y vecinos de las localidades de Boiro y Ribeira respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación policial realizada en el marco de la operación Gusarapos ha permitido, además, desarticular un activo punto de distribución de sustancias estupefacientes a los consumidores finales que se ubicaba en el término municipal de Boiro.

Las actuaciones comenzaron con las labores de vigilancia y monitorización preventiva desarrolladas por la Guardia Civil, que detectó un "trasiego inusual y constante" de consumidores habituales en las inmediaciones de una vivienda de Boiro. Posteriormente, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se interceptaron de forma escalonada diversas cantidades de sustancias estupefacientes adquiridas por los compradores.

Los agentes formalizaron diversas actas de aprehensión de sustancias durante ese período de tiempo, acumulando indicios probatorios sólidos sobre la venta continuada de sustancias prohibidas en este enclave minorista.

Una vez concluida la investigación, se procedió a la explotación de la operación con la interceptación del vehículo en el que viajaban los ahora detenidos. Durante la inspección técnica del habitáculo, los guardias civiles actuantes localizaron una bolsa plástica que contenía en su interior un bloque de 58,93 gramos de cocaína.

La Guardia Civil, además, intervino en el registro de las pertenencias diversos billetes de curso legal fraccionados que se presumen procedentes de las actividades ilícitas. Una vez detenidos los dos implicados y con la correspondiente autorización judicial, los agentes de Boiro efectuaron una entrada y registro domiciliario en la vivienda del investigado.

Durante el transcurso de "la minuciosa inspección del inmueble", se localizó una cantidad adicional de cocaína, dos básculas de precisión y diversos recortes plásticos junto con útiles específicos para la confección y dosificación de las sustancias.

Los agentes también procedieron a la intervención cautelar del vehículo utilizado en los desplazamientos logísticos, dos teléfonos móviles y una serie de herramientas y dispositivos electrónicos hallados en las estancias. Entre los efectos recuperados figuran ordenadores portátiles y una bicicleta que han quedado bajo custodia de la unidad.

El cómputo total de la sustancia estupefaciente intervenida a lo largo de toda la operación policial asciende a un equivalente de 309,8 dosis de consumo.