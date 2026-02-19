Así será la nueva fachada marítima de A Pobra do Caramiñal (A Coruña): esta es la propuesta ganadora

A Pobra do Caramiñal ya ha dado un paso decisivo para definir el futuro de su frente marítimo. El proyecto Beiras da Caramiña, elaborado por el equipo formado por María Fandiño y LandLab, ha sido seleccionado como la propuesta ganadora del concurso de ideas convocado para planificar de forma estratégica la transformación de este espacio clave del municipio.

La iniciativa fue elegida con la máxima puntuación entre las 15 candidaturas presentadas en un proceso desarrollado en fase única y bajo anonimato.

El jurado valoró especialmente la coherencia arquitectónica de la propuesta, su viabilidad técnica y su capacidad para trabajar con sensibilidad en un ámbito complejo, donde confluyen suelo urbano, portuario e infraestructuras viarias.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su planteamiento urbano. Beiras da Caramiña propone que la fachada marítima deje de entenderse como una frontera física entre la villa y el mar para convertirse en un espacio de transición que penetre de forma perpendicular en el tejido histórico, reforzando la continuidad entre calles, plazas y litoral.

La intervención mantiene la identidad de A Pobra, pero introduce una visión transformadora que ordena y reequilibra los usos existentes.

El ámbito de actuación abarca desde el puente de San Antonio, al sur del núcleo urbano, hasta la estación de autobuses y el puerto comercial, al norte. Se trata de un tramo especialmente estratégico, donde se concentran equipamientos públicos, zonas portuarias, tráfico de paso vinculado a la carretera AC-305, espacios verdes, viviendas y el mercado semanal que cada miércoles modifica por completo el funcionamiento del pueblo.

El proyecto ganador establece un marco flexible y desarrollable por fases, capaz de ordenar la movilidad, mejorar el espacio público y articular una infraestructura verde y azul que ponga en valor el frente litoral.

También aborda cuestiones como la energía, la circularidad y la implicación de los distintos agentes implicados, garantizando la compatibilidad entre la actividad portuaria, el uso ciudadano y el mantenimiento del mercado semanal.

El concurso fue impulsado por el Concello con la coordinación técnica de la Fundación RIA, que ya había realizado en 2018 un diagnóstico previo del ámbito en colaboración con la Axencia Galega de Infraestruturas.

Además, contó con el apoyo administrativo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y la financiación de la Fundación Marta Ortega Pérez, dentro de su línea de apoyo a proyectos estratégicos de planificación urbana.

El jurado estuvo presidido por el alcalde, José Carlos Vidal, y compuesto por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería, además de representantes técnicos municipales.

El equipo ganador recibirá un premio de 20.000 euros a cuenta de la futura adjudicación del contrato para redactar el Plan Director, valorado en 50.000 euros.

Los otros dos equipos finalistas también han sido reconocidos con premios económicos por sus propuestas.