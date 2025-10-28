Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

Barbanza

Detenido en Ribeira (A Coruña) un hombre por robarle el bolso a una mujer

La policía encontró en casa del acusado el móvil que le había robado a la víctima

Publicada

Un hombre ha sido detenido este martes en el municipio coruñés de Ribeira por, supuestamente, robarle el bolso a una mujer.

Al parecer, una vez detenido el presunto ladrón por parte de la Policía Nacional, se llevó a cabo un registro en su domicilio, donde se encontró el móvil que le había robado a la víctima. El hombre ha pasado a disposición judicial.