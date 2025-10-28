Barbanza
Detenido en Ribeira (A Coruña) un hombre por robarle el bolso a una mujer
La policía encontró en casa del acusado el móvil que le había robado a la víctima
Te puede interesar: Detenido un vecino de Boiro (A Coruña) como responsable de dos incendios forestales
Un hombre ha sido detenido este martes en el municipio coruñés de Ribeira por, supuestamente, robarle el bolso a una mujer.
Al parecer, una vez detenido el presunto ladrón por parte de la Policía Nacional, se llevó a cabo un registro en su domicilio, donde se encontró el móvil que le había robado a la víctima. El hombre ha pasado a disposición judicial.