Interceptado un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
La droga fue interceptada en tierra, a bordo de un vehículo. Por ahora, el operativo se encuentra bajo secreto de actuaciones
Agentes del Greco Galicia de la Policía Nacional han interceptado un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.
Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado y la droga fue interceptada en tierra, a bordo de un vehículo.
En el operativo, que se encuentra bajo secreto de sumario, trabajan de manera conjunta agentes de la comisaría de Ribeira y de Vigo.