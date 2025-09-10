Tres coruñeses logran borrar sus deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Tres vecinos de A Coruña han conseguido empezar de cero tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Los casos han sido gestionados por Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en este tipo de procedimientos, que ya supera los 340 millones de euros cancelados a personas en situación de sobreendeudamiento.

Entre ellos está un matrimonio de Boiro que ha visto cancelados 37.567 euros. Sus problemas económicos comenzaron tras financiar ropa y mobiliario para el nacimiento de su segundo hijo, solicitar créditos para viajar a su país por la muerte de familiares y, finalmente, perder la deudora su empleo. Intentaron unificar las deudas, pero al no lograrlo, se vieron incapaces de afrontar los pagos.

Otro de los beneficiados es un hombre separado que ha logrado eliminar 26.333 euros de deuda. Vivía de alquiler con su pareja, ambos con trabajos estables, hasta que la compra de un vehículo necesario para acudir al trabajo y posteriores problemas psicológicos lo dejaron sin ingresos suficientes. Incapaz de cubrir los gastos, acudió a este mecanismo legal para salir del ahogo financiero.

Aprobada en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida legal a particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento.