Una acusada de quedarse dinero del Concello de Boiro alega reprimenda por denunciar "corruptelas"

La defensa de una empleada pública acusada de quedarse con dinero del servicio de ayuda en el hogar en Boiro (A Coruña) ha señalado que fue ella la que "denunció corruptelas" en el Ayuntamiento "y, a partir de ahí, le hicieron la vida imposible".

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña -en su sede en Santiago-, una vez que quedó constituido el jurado popular.

Procedente del juzgado de instrucción número 2 de Ribeira, el juez Ángel Pantín -al frente de la sección sexta de la Audiencia- ha informado de la suspensión este martes, miércoles y jueves toda vez que el fiscal, Antonio Roma -fiscal jefe compostelano- avanzó su intención de secundar la huelga de jueces y fiscales esos tres días. El juicio proseguirá el viernes de esta semana y el lunes y martes de la que viene.

En la primera sesión, Fiscalía ha expuesto su tesis, por la cual acusa a la funcionaria de malversación de caudales públicos y de un delito continuado de exacciones ilegales, por lo que pide para ella cuatro años de cárcel, así como la inhabilitación especial para cargo o empleo público.

En su turno, el fiscal ha diferenciado este de otros casos de corrupción a gran escala pero ha incidido en que la empleada pública enjuiciada, supuestamente, "ha utilizado un poder público" para malversar fondos públicos.

En concreto, según su escrito, existían "dos modalidades": o bien recibía cantidades que no ingresaba o bien cobraba importes por servicios por los que no debía pagarse.

Además, "omitía en algunas ocasiones del censo a las personas de las que había recibido cantidades para evitar el descubrimiento del apoderamiento de cantidades", y logró así hacerse con 25.297,10 euros.

"Había instalado un chiringuito de corrupción"

A continuación, el abogado que representa al Concello de Boiro, que ejerce la acusación particular, ha apuntado que no cree que haya "corrupción grande y pequeña" y ha remarcado que ve "todavía más miserable" la que se ejerce "de una forma silenciosa durante años".

Así, ha afirmado que la acusada "había instalado un auténtico chiringuito de corrupción" en el servicio de ayuda en el hogar, algo que hizo desde "una situación de poder", por la relación con los familiares, con la empresa que tenía adjudicado el servicio y con las siete auxiliares del Ayuntamiento.

Ha apuntado a la investigación "de 2.000 folios" que elaboró el Consistorio para avalar su despido -sin indemnización- y ha cifrado en "por lo menos" 27 los casos, con "un mar infinito de irregularidades documentales", ya que, de acuerdo con la acusación, elaboró contratos, recibos con sello del ayuntamiento y otro tipo de documentos para sostener sus prácticas.

"Hasta que un día ocurrió lo inevitable: cuando la acusada estaba de vacaciones y uno de sus compañeros se encontró con un usuario que llegó con un recibo conforme había pagado la grúa -servicio que no se cobra-. Y empezó a preguntar", ha destacado.

Fue en este momento, según el letrado que representa al Ayuntamiento, cuando "aflora la punta del iceberg", y también cuando "la acusada intentó todo tipo de maniobras para ocultar y encubrir esos comportamientos". "Racha os recibos", ha asegurado que dijo a uno de sus compañeros.

El abogado ha apuntado que "desempolvar toda esta basura no beneficiaba a nadie, pero había que hacerlo". "Vino la Xunta, hizo una inspección gravosísima, afloró todo tipo de irregularidades", ha resaltado. Y ha agregado: "Eso es algo escandaloso. No es un gran escándalo de corrupción porque no está en los medios, todavía".

Por último, ha criticado su defensa hasta ahora, al ver en ella la técnica de "la tinta de calamar", según la cual, "en el mundo de la corrupción", el acusado dice que "solo" era "un engranaje" y que los corruptos eran "el alcalde, la concejala, el tesorero, la interventora y los compañeros". "Todos menos yo", ha enfatizado.

"Es inocente"

Precisamente la defensa ha tomado la palabra a continuación para indicar, en primer lugar, que la acusación particular "no debe de estar muy convencida cuando está sacando continuamente el expediente administrativo", en referencia al despido.

"Decimos que es inocente porque las pruebas demuestran todo lo contrario", ha argumentado, antes de subrayar que dicen que su clienta "se ha quedado con el dinero de esa pobre gente, pero ese dinero está en las arcas municipales".

"Nos lo ha dicho el propio Ayuntamiento de Boiro", ha remarcado, antes de advertir de que "no fue hasta que perdió las elecciones" el anterior alcalde cuando recibieron "todas esas memorias que se habían pedido".

Así las cosas, ha hablado de ayuntamientos que "son los mayores corruptos" y ha concretado que, en el caso de esta empleada pública, "denunció las corruptelas" en Boiro "y a partir de ahí le hicieron la vida imposible".

Presentó por ello una querella que está sobreseída en el juzgado de Ribeira, pero esa decisión "se ha recurrido" y ha rechazado "adelantar acontecimientos".

En este sentido, el abogado de la defensa ha considerado que se está ante "la palabra de Goliat", por el Consistorio, "contra la de David", por la funcionaria, y ha agregado: "Nos están engañando. Están engañando al Ministerio Público. Porque el Ayuntamiento sabe muy bien, la corporación anterior, que es inocente".