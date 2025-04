Piden absolver al acusado de Ribeira (A Coruña) de difundir pornografía infantil

El juicio contra el vecino de Ribeira (A Coruña) acusado de compartir pornografía infantil se ha celebrado este miércoles en Santiago, donde la defensa ha solicitado su absolución al no considerar probado que fue el acusado el que, efectivamente, descargó los archivos en el ordenador.

Además, ha señalado, mediante un informe psicológico y la comparecencia del perito encargado del mismo, las "limitadas capacidades intelectuales" del hombre, lo que dificulta que acceda a la web de descarga de la que se consiguieron los archivos.

Según relataba el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado, "con ánimo libidinoso", distribuyó y compartió, desde su dirección de IP, 408 archivos de vídeos y fotografías de pornografía infantil, de contenido pedófilo, en los que aparecían niños menores de 16 años realizando actos de naturaleza sexual con mayores de edad. Utilizaba para ello las redes de intercambio de archivos 'Peer to Peer', concretamente la red 'BitTorrent'.

Según recoge Europa Press, la jornada ha comenzado con la declaración de dos de los policías nacionales intervinientes en la investigación, que han relatado cómo se desarrolló la misma. Las pesquisas comenzaron por parte de los servicios centrales del grupo de protección al menor, que investiga delitos relacionados con la pornografía.

Cuando encuentran usuarios en este tipo de redes que comparte archivos delictivos, geolocalizan las IP desde las que se envían y reciben los documentos y las remiten a las plantillas de Policía Nacional correspondientes, en este caso a la de A Coruña.

Así, comprobaron quién era el titular de la red de internet contratada que daba servicio a esa IP en las fechas de las descargas, el acusado.

La defensa alega que no hubo registros

La defensa ha alegado que los agentes no llegaron a entrar en el domicilio y, por tanto, tampoco en los dispositivos utilizados supuestamente para las descargas.

"En casos de peer to peer, que aquí hablamos de 400 archivos con contenido explícito, cuando se hicieron los registros, el porcentaje de los que fueron positivos se acerca mucho al 100", ha rebatido uno de los policías comparecientes.

Preguntados los agentes por la posibilidad de que fuese un vecino o cualquier otra persona la que lo hiciese, incluso por un posible hackeo, los agentes no han descartado totalmente la opción, si bien han afirmado que es "poco probable".

La defensa aludía así a un suceso que también ha relatado el propio acusado cuando, viendo una 'película para adultos', le saltó una ventana emergente que, al pincharla, le bloqueó el ordenador con un aviso de la policía. Asegura que se trataba de un fraude pero que, en ese momento, él no era consciente, por lo que abonó con paypal lo que le pedían para desbloquear el dispositivo.

El otro testigo pericial del proceso, el psicólogo responsable del informe encargado por la defensa, también se ha referido al caso, afirmando que el acusado no conocía palabras como IP ni similares.

"Capacidades intelectuales limitadas"

El estudio de las capacidades cognitivas del acusado, en base a entrevistas personales y otras pruebas, concluye que su cociente intelectual es de 78, inferior a la media (100) y que presenta una sintomatología ansiosa, pero el experto no considera probado que exista una psicopatología de carácter sexual.

El psicólogo ha explicado además que el acusado le relató que lo que hacía era descargar películas para los largos periodos que pasa embarcado y sin conexión a internet, entre ellas, contenido pornográfico para adultos. "Pero manifiesta rechazo hacia el infantil. Concretamente usa la expresión 'sexo normal', con lo que se refiere a relaciones heterosexuales entre adultos y sin sadismo.

El hermano mayor del acusado también ha declarado, de motu proprio, y ha confirmado lo expuesto por el psicólogo. Ha explicado que el acusado necesita apoyo para ciertas tareas del día a día y que ya desde pequeño su familia se dio cuenta de sus "limitaciones".

Fue él el que le creó la dirección de correo electrónico y le enseñó a descargar películas en una web similar a la investigada, aunque aclara que no en la que refiere la Fiscalía.

Por último, el acusado ha explicado en su declaración que fue un compañero del barco el que le instaló la aplicación referida en el ordenador para las descargas, pero ha negado haber obtenido conscientemente ese tipo de documentos.

El hombre, que solo ha contestado a las preguntas de su abogada, reconoce consumir 'películas para adultos' y ha insistido en la supuesta estafa de la que fue víctima cuando consumía una de ellas.

Ha concluido su declaración afirmando que siempre ha acatado órdenes y ha respetado a las mujeres. "Cuando una mujer dice que no es que no. Odio a la gente que hace algo sobre eso. Los niños tienen que vivir su vida y disfrutar su niñez, no se puede destruir una niñez con eso", ha aseverado.

La defensa ha solicitado la libre absolución y la Fiscalía se ha mantenido en su petición de seis años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de corrupción de menores. El caso ha quedado visto para sentencia.