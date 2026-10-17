Dos heridos en una colisión entre un coche y una moto en Curtis (A Coruña)

Dos personas resultaron heridas este sábado en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en el municipio coruñés de Curtis. El siniestro se produjo en el kilómetro 24 de la carretera AC-840, a la altura de la parroquia de Fisteus, y ambos implicados tuvieron que ser evacuados en ambulancia a un centro hospitalario.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular pasadas las 11:10 horas. Según la información facilitada al servicio de emergencias, tanto el motorista como el conductor del turismo habían resultado heridos a consecuencia de la colisión.

Tras recibir la alerta, se activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Curtis y los operarios de mantenimiento de la carretera.

Hasta el punto del accidente también se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, aunque finalmente los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital. No han trascendido más detalles sobre su estado.