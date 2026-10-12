La Escuela de Participación de A Coruña vuelve con 19 cursos y talleres gratuitos: cómo inscribirse

El Concello da Coruña abrirá mañana, martes 13 de octubre, el plazo de inscripción para una nueva edición de la Escuela de Participación, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre con una oferta de 19 cursos y talleres gratuitos, 165 horas de formación y 400 plazas.

La iniciativa, organizada por el Servicio Municipal de Participación Ciudadana, está dirigida tanto a las asociaciones y entidades de la ciudad como a la ciudadanía interesada en adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó que la Escuela busca ofrecer formación útil para el funcionamiento diario de las asociaciones y facilitar herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos. "El objetivo del servicio es que las entidades cuenten con recursos para organizarse, gestionar sus actividades y acceder a las ayudas públicas", señaló.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de un bloque específico de formación sobre subvenciones y convenios, que será impartido por personal municipal encargado directamente de su gestión. Las sesiones abordarán cuestiones prácticas sobre la solicitud, tramitación y justificación de ayudas, con talleres diferenciados para entidades deportivas, culturales, vecinales, de servicios sociales y de igualdad. También participará la Fundación Emalcsa con una sesión dedicada a sus convocatorias de cultura y deporte inclusivo.

La programación responde a las propuestas trasladadas por las propias asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de A Coruña (REMAC), a las que el Ayuntamiento consultó para adaptar los contenidos a sus necesidades. La oferta incluye formación en contabilidad y fiscalidad, comunicación y redes sociales, inteligencia artificial, protección de datos, gestión de entidades y elaboración de proyectos y memorias.

La Escuela mantiene también una programación abierta a la ciudadanía, con cursos de lengua de signos, primeros auxilios, educación emocional, meditación, iniciación a la inteligencia artificial, técnicas para hablar en público y resolución de conflictos. Entre las propuestas figura un ciclo de educación emocional para jóvenes de 16 a 30 años, que se celebrará en el Espacio Juvenil Remanso.

Nuevo espacio para la participación ciudadana

Además, la mayor parte de las actividades presenciales se desarrollarán en la recientemente inaugurada Casa Veeduría, en la Ciudad Vieja, que acoge la nueva sede del Servicio Municipal de Participación Ciudadana y que también está concebida como un espacio de encuentro y formación para el tejido asociativo coruñés.

La Escuela combinará actividades presenciales, en línea y semipresenciales. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 13 de octubre a través del formulario habilitado en la página web municipal. El plazo permanecerá abierto hasta completar las plazas disponibles, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Se establecerán listas de espera para las actividades que completen su aforo.

Para ampliar la información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio Municipal de Participación Ciudadana a través del correo electrónico participacion@coruna.gal o del teléfono municipal 010.