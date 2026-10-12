El Concello de A Coruña todavía no ha publicado los contratos menores del segundo trimestre de 2026

El Concello de A Coruña todavía no ha incorporado a su portal de transparencia la relación de contratos menores del segundo trimestre de 2026. A 11 de octubre, el apartado municipal dedicado a estas adjudicaciones sigue sin ofrecer el documento correspondiente a abril, mayo y junio, un periodo que terminó hace más de tres meses.

La relación trimestral más reciente disponible en la web municipal corresponde a enero, febrero y marzo de 2026 y figura con fecha del 18 de junio. Tampoco aparece el tercer trimestre, recién finalizado el 30 de septiembre.

El histórico permite comparar las fechas que muestra el portal para el mismo periodo de ejercicios anteriores. El segundo trimestre de 2025 figura fechado el 27 de agosto, mientras que el de 2024 aparece con fecha del 1 de octubre. En ambos casos, a estas alturas del calendario la relación ya figuraba publicada según esas fechas.

La ley exige publicar información al menos trimestralmente

El artículo 63.4 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que la información sobre contratos menores debe publicarse «al menos trimestralmente» en el perfil del contratante. Debe identificar qué se contrata, durante cuánto tiempo, quién recibe la adjudicación y cuál es su importe, con el IVA incluido. Los contratos deben presentarse ordenados por adjudicatario.

Con carácter general, esta modalidad comprende obras con un valor estimado inferior a 40.000 euros y servicios o suministros por debajo de 15.000 euros, sin IVA. La obligación de publicación tiene una excepción para contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros pagados mediante anticipos de caja fija u otros sistemas similares de pagos menores.

La Ley de Transparencia también contempla la publicación trimestral de los contratos menores y exige mantener actualizada la información relevante para el control de la actividad pública. Estos datos permiten conocer el destino del gasto y las empresas o profesionales que lo reciben.