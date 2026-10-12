Un accidente con un herido y una falsa alarma de incendio marcan la madrugada del festivo en A Coruña

La madrugada de este festivo del 12 de octubre dejó varios incidentes nocturnos en la ciudad para las fuerzas de seguridad: un accidente de tráfico en el Agra del Orzán y una falsa alarma de incendio en Riazor.

Un hombre de 33 años resultó herido esta madrugada tras una colisión entre dos turismos en el cruce de las calles Villa de Negreira y Gregorio Hernández. El accidente se produjo sobre las 00:56 horas y consistió en un choque entre ambos vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó al conductor de uno de los turismos al Hospital HM Modelo.

Falsa alarma de incendio en Riazor

Por otro lado, a las 07:50 horas de esta mañana, la central del 112 recibió el aviso de un posible incendio en el Hotel Riazor, situado en la avenida Pedro Barrié de la Maza, en el centro de A Coruña y frente al paseo marítimo.

Varios particulares alertaron de que la alarma de incendios del edificio estaba sonando, aunque no se apreciaba humo ni se percibía olor a quemado.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como efectivos de los Bomberos del parque de A Grela.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, se descartó la existencia de un incendio y se confirmó que se trataba de una falsa alarma.