La Virgen del Rosario durante la tradicional procesión por las calles de A Coruña Lara Fontela

La Virgen del Rosario recorre las calles de A Coruña en el día grande de las fiestas

La Virgen del Rosario Coronada, patrona de A Coruña, volvió a recorrer este miércoles las calles de la Ciudad Vieja en uno de los actos centrales y más tradicionales de las fiestas que llevan su nombre. La procesión comenzó a las 18:00 horas, poniendo el acento religioso a una jornada festiva que desde primera hora ha llenado de actividad el casco histórico coruñés.

La imagen salió para realizar su tradicional recorrido por las calles de la Ciudad Vieja acompañada por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol, encargada de poner la música a la procesión.

La cita volvió a reunir a numerosos fieles y vecinos en el centro histórico para acompañar a la patrona de la ciudad durante un recorrido que cada año constituye uno de los momentos más destacados de la celebración del Rosario.

La procesión llegó después de una jornada que había comenzado varias horas antes y en la que la Ciudad Vieja fue concentrando buena parte del ambiente del festivo local.

Un día de celebración desde primera hora

El programa de este miércoles arrancó a las 10:00 horas con las alboradas y dianas de ACD Eidos por la Ciudad Vieja. Una hora después, a las 11:00, la Banda Municipal de A Coruña actuó en la plaza de la Constitución.

A mediodía tuvo lugar otro de los actos principales de carácter religioso, la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo. De forma paralela, la plaza de la Fariña acogió una pulpada y churrascada que atrajo a numerosos vecinos durante las horas centrales del día.

La música tomó después el relevo. Os Revenidos actuaron desde las 13:00 horas y, a las 14:45, fue el turno de Broken Peach. La programación familiar continuó a las 17:00 horas con el cuentacuentos musical Os Rizos de Lía, antes de dar paso a la procesión.

La fiesta continúa después de la procesión

La salida de la Virgen del Rosario no pone fin a la programación de este miércoles. A las 19:00 horas está prevista la actuación de Indiegentes, de nuevo en la plaza de la Fariña.

El broche a este día grande llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón con Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño, espectáculo que cerrará una jornada en la que tradición religiosa, música y actividades populares han vuelto a convivir en el centro de A Coruña.