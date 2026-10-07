Guía del Festival Atmósferas en A Coruña: espacios, instalaciones y visitas gratuitas

A Coruña cambia durante unos días la forma de mirar algunos de sus espacios más cotidianos. El Festival Atmósferas celebra una nueva edición desde este miércoles 7 hasta el domingo 11 de octubre con instalaciones de arquitectura efímera, actividades y visitas guiadas que invitan a recorrer la ciudad desde una perspectiva diferente.

La iniciativa, impulsada por la arquitecta Nuria Prieto y coincidiendo con la Semana de la Arquitectura, utiliza intervenciones temporales para explorar otras posibilidades del espacio público. El objetivo es que plazas, calles y otros enclaves habituales puedan adquirir nuevos usos y significados durante los días que dura el festival.

Esta edición introduce además un cambio importante en su recorrido. Si el pasado año fueron ocho ubicaciones de la Ciudad Vieja las que acogieron los montajes, Atmósferas se desplaza ahora a otros ocho puntos del centro de A Coruña: la plaza del Marqués de San Martín, la plaza de San Nicolás, la calle Voluntariado, la plaza de la Galera, el mercado de San Agustín y el entorno de la plaza de España.

El cambio de escenario responde en parte a una cuestión práctica, ante la previsión de obras municipales en diferentes puntos de la Ciudad Vieja. Sin embargo, también permite avanzar en una de las ideas del festival: explorar progresivamente diferentes zonas de A Coruña y comprobar cómo la arquitectura efímera puede modificar la relación de los ciudadanos con ellas.

Miércoles 7: Rocío Pina abre la programación

La programación comienza este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas con una conferencia de Rocío Pina, de Enorme Studio, dentro de Light & Studio.

Será el punto de partida de cinco días en los que las actividades irán pasando de los espacios vinculados a la arquitectura a las propias calles de la ciudad.

Jueves 8: conferencia de Sinaldaba

El jueves 8 de octubre, la actividad se trasladará a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC).

A las 13:00 horas tendrá lugar una conferencia de Sinaldaba, continuando así con la vertiente de reflexión y divulgación que acompaña a las intervenciones urbanas del festival.

Viernes 9: las instalaciones toman la calle

El viernes será uno de los días centrales de Atmósferas, con la apertura de las instalaciones que podrán descubrirse durante el fin de semana.

A las 20:00 horas , la plaza de España acogerá Aulas en la calle , una actividad coordinada por Patricia Muñiz que trasladará la arquitectura al espacio público.

, la plaza de España acogerá , una actividad coordinada por Patricia Muñiz que trasladará la arquitectura al espacio público. Ese mismo día comenzarán las visitas guiadas a Lágrima de San Roque, con dos pases previstos a las 20:00 y a las 22:00 horas.

Sábado 10 y domingo 11: visitas guiadas

El fin de semana permitirá conocer con más detalle las intervenciones y los procesos creativos y arquitectónicos que se encuentran detrás de ellas.