El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha protagonizado múltiples polémicas durante sus años en el cargo. Enrique Romanos Tardío

Las mayores polémicas de Gelo, alcalde de Oleiros (A Coruña): de sus ataques a Trump a su paso por los tribunales

Ángel García Seoane, más conocido como 'Gelo', vuelve a estar en el centro de la polémica. El alcalde de Oleiros ha sido noticia recientemente después de que saliese a la luz una conversación telefónica con la Policía Local en la que insulta a una agente tras la retirada de su coche de un aparcamiento.

Los hechos se produjeron el pasado mes de mayo, aunque la grabación se ha conocido esta semana. En ella, el regidor reclama que una patrulla recupere el vehículo y se lo lleve de vuelta y, en un momento de la conversación, se dirige a la agente con expresiones como "eres tonta, gilipollas".

PP y PSOE han pedido su dimisión y han denunciado un supuesto "abuso de poder", mientras que García Seoane reconoce haber utilizado expresiones "desafortunadas" y enmarca lo sucedido en una campaña contra él y su partido, Alternativa dos Veciños.

No es la primera vez que el veterano alcalde oleirense se encuentra en el foco por sus declaraciones o actuaciones. Sus enfrentamientos con otros políticos, las campañas difundidas a través de los paneles municipales y algunas de sus intervenciones públicas han generado numerosas controversias a lo largo de las últimas décadas.

Estados Unidos e Israel, entre sus blancos habituales

La política estadounidense ha protagonizado algunas de las polémicas más recordadas de García Seoane. Durante la guerra de Irak, el Concello llegó a vender camisetas en las que aparecía un rollo de papel higiénico con la bandera de Estados Unidos y el lema "USA ME".

También generaron controversia sus campañas relacionadas con Oriente Próximo. Entre ellas estuvo una contra el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon, al que los paneles municipales calificaban de "asesino" bajo el lema "¡Paremos a la bestia!". Otra camiseta mostraba a Sharon comiéndose a niños palestinos.

Años después, los paneles de Oleiros continúan siendo una de las herramientas utilizadas por el Gobierno local para trasladar sus posicionamientos políticos. Una campaña mostró al actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu junto a Adolf Hitler bajo el lema "Mismas bestias asesinas". La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) recurrió la campaña ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña desestimó el recurso.

Imagen de uno de los panales informativos. Concello de Oleiros.

Donald Trump también ha sido protagonista recurrente de las campañas de Oleiros. En 2019, los paneles municipales mostraron al político estadounidense junto a Hitler y Mussolini bajo el lema "Nueva amenaza mundial".

En marzo de este año, los paneles digitales del municipio mostraron el rostro de Trump sobre el cuerpo de un jabalí acompañado del lema "Se abre la veda".

Un día después, García Seoane protagonizó otra polémica durante una intervención en el programa En boca de todos, de Cuatro. "A Donald Trump debían matarlo porque si no nos va a matar a todos", llegó a afirmar. El alcalde calificó además al estadounidense como "el terrorista más grande del mundo" y posteriormente matizó sus palabras asegurando: "Yo digo que le den caza".

Tres burros contra la "burrocracia" de la Xunta

En agosto de 2018, García Seoane llevó tres burros hasta el edificio de la Xunta en A Coruña para denunciar lo que calificaba de "burrocracia" del Gobierno gallego. El alcalde reclamaba que la línea urbana 1A de A Coruña llegase durante el verano hasta la playa de Santa Cristina, en Oleiros.

La Xunta respondió calificando la protesta de "circo" y defendió que estaba tramitando la petición con "la máxima lealtad y celeridad", aunque garantizando su legalidad.

La teoría sobre el coronavirus y los intercambios de parejas

La pandemia también dejó varias declaraciones controvertidas del alcalde de Oleiros. En marzo de 2020, García Seoane insinuó que Estados Unidos estaba detrás de la propagación del coronavirus y sostuvo que el virus había sido creado en laboratorios con el objetivo de perjudicar las economías de Europa y Asia.

Poco después volvió a situarse en el foco al prohibir que los vehículos de la Policía Local utilizasen sus sirenas para animar a los vecinos durante el confinamiento. "Esto no es una fiesta, es una desgracia", argumentó entonces.

Un año antes había protagonizado otra controversia muy diferente por la apertura de un local de intercambio de parejas en Santa Cristina. El establecimiento había abierto, según explicó entonces el alcalde, sin licencia ni autorización municipal.

García Seoane fue más allá de la cuestión administrativa y mostró públicamente su rechazo a este tipo de negocios. "Los que se quieran intercambiar con otras parejas tienen que ir a otro municipio, a un domicilio privado o a un hotel", aseguró.

"Parecía un chimpancé": el enfrentamiento con Abel Caballero

Otro de sus episodios más sonados tuvo como protagonista al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Después de que el regidor vigués se lanzase a bailar durante una batalla de break dance en O Marisquiño en 2022, García Seoane fue preguntado por las imágenes en una entrevista radiofónica.

"Parecía un chimpancé cuando vas a un circo y se mueven y saltan", afirmó Gelo, que también se preguntó "cómo se puede ser tan ridículo". Las declaraciones provocaron numerosas reacciones e incluso una conocida cuenta humorística viguesa inició una recogida de firmas para declararlo persona non grata en Vigo.

Ese mismo año, otra campaña del Concello generó una fuerte controversia con la Xunta. Los paneles municipales mostraron a la entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, siendo atropellada por un vehículo en el marco de la disputa entre ambas administraciones por un paso de peatones. El PP calificó la campaña de "majadería" y los tribunales ordenaron posteriormente cubrir los carteles.

Insultos a un concelleiro socialista

Uno de los antecedentes más próximos al episodio conocido esta semana ocurrió en enero de 2024 durante un pleno municipal.

El concelleiro del PSOE Jesús Fernández hizo referencia a la esposa del alcalde durante una intervención sobre terrenos públicos. García Seoane reaccionó desde su asiento y comenzó a increparlo. "Me cago en la madre que te parió, hijo de puta, cerdo, que eres un cerdo", le espetó el alcalde.

Meses después, Fernández inició un procedimiento de conciliación previo a la presentación de una querella por los insultos y amenazas que aseguraba haber recibido y reclamó una indemnización de 5.000 euros por daños morales. En una entrevista con Quincemil, el socialista definió a García Seoane como "un alcalde temido por mucha gente".

Precisamente el PSOE ha recuperado ahora aquel episodio después de conocerse la conversación del alcalde con la agente de la Policía Local. Los socialistas consideran que lo ocurrido entonces constituye un antecedente del comportamiento que denuncian actualmente.

Casa Carnicero, su mayor frente judicial

Más allá de sus declaraciones, García Seoane también afrontó durante años un procedimiento judicial por la demolición de la Casa Carnicero, cuyos restos fueron derribados el 31 de diciembre de 2020 después de que el inmueble sufriese un grave incendio meses antes.

El caso acabó llevando al alcalde al banquillo por delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico. La Fiscalía solicitó para él un año y tres meses de prisión y 12 años de inhabilitación por este último delito.

El procedimiento, sin embargo, terminó con la absolución de García Seoane y del arquitecto técnico municipal. La Audiencia Provincial de A Coruña los absolvió y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó posteriormente esa decisión al desestimar el recurso de la Fiscalía.

La absolución se convirtió en firme en enero de 2026 al finalizar el plazo sin que se presentasen nuevos recursos. García Seoane sostuvo entonces que había sido víctima durante cinco años de una "persecución" para intentar acabar políticamente con él.