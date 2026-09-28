Vehículos afectados por el incendio en la avenida de Lamadosa de A Coruña Cedida

Dos vehículos arden de madrugada en la avenida de Lamadosa de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña intervinieron durante la madrugada de este lunes en un incendio que afectó a dos vehículos en la avenida de Lamadosa. El suceso se produjo alrededor de las 02:37 horas.

El fuego comenzó en uno de los coches estacionados y, debido a la intensidad de las llamas, se propagó a un segundo vehículo situado en la plaza adyacente. Durante la intervención también se detectó un derrame de combustible ardiendo.

Los efectivos trabajaron en la extinción simultánea de los dos vehículos hasta conseguir controlar completamente el incendio.

Pese a la propagación de las llamas, el fuego no llegó a afectar a otros vehículos ni a otros bienes materiales. Tampoco se registraron daños personales como consecuencia del suceso.