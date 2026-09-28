La Torre de Hércules deja de vender entradas desde el 1 de octubre por las obras

La Torre de Hércules de A Coruña se prepara para retomar las obras pendientes una vez finalizada la temporada de verano. Una señal de que los trabajos están cada vez más cerca se encuentra ya en la venta de entradas: todavía es posible reservar una visita para este 28, 29 y 30 de septiembre, pero a partir del 1 de octubre ya no se ofrecen entradas.

El bloqueo de las reservas responde a la previsión de ejecutar durante ese periodo las actuaciones pendientes en el monumento. No obstante, fuentes municipales explican que las fechas son aproximadas y no implican que las obras vayan a comenzar necesariamente el día 1 de octubre.

"Esos días hemos decidido cerrar la venta como fechas aproximadas de las obras, pero podrían acabar antes o empezar unos días después", señalan desde el Concello. En cualquier caso, se ha optado por no comercializar entradas durante ese periodo para facilitar la ejecución de los trabajos.

La previsión conocida hasta ahora situaba el cierre técnico temporal entre el 1 y aproximadamente el 15 de octubre, aunque el calendario definitivo dependerá del desarrollo de la intervención.

Las obras pendientes, en el interior

Las actuaciones forman parte de un proyecto dividido en cuatro lotes y con un presupuesto superior a los 900.000 euros. Dos de ellos, correspondientes a los senderos que rodean el monumento y al nuevo sistema de iluminación LED, ya se han completado y se estrenaron el pasado 10 de agosto.

Por una parte, la nueva iluminación permite realzar la fachada del faro durante la noche y ofrece diferentes posibilidades para las jornadas en las que la Torre luce un determinado color con motivo de celebraciones o efemérides. El nuevo sistema también permite reducir el consumo energético y las emisiones.

Por otra, se ha intervenido en los senderos que rodean el monumento dentro del Espacio Natural de Interés Local (ENIL). Los trabajos han permitido mejorar su accesibilidad y ampliar algunos puntos del recorrido que discurre desde la glorieta hasta la costa.

Ahora, las actuaciones pendientes se centran principalmente en el interior y el entorno inmediato de la Torre. Está previsto retomar las excavaciones en una zona situada a los pies del faro y restaurar su perímetro exterior. También se llevarán a cabo trabajos para mejorar la accesibilidad y reparar el espacio del área arqueológica.

Unos trabajos iniciados en marzo

Las primeras intervenciones se llevaron a cabo el pasado mes de marzo, en una fase previa que ya provocó un cierre temporal del monumento y la suspensión de la venta de entradas.

Parte de estos trabajos tuvo que paralizarse entonces por la falta de los permisos necesarios del Ministerio de Cultura, que requería una autorización todavía pendiente de tramitar. Meses después, y una vez terminada la temporada de verano, está previsto continuar con la intervención.

En el caso de las excavaciones y la restauración del perímetro exterior, los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro meses. El objetivo es completar las actuaciones realizadas en los años 90 y profundizar en el yacimiento, trabajando en niveles medievales y en zonas afectadas por desprendimientos que todavía no han sido intervenidas.

Por su parte, en el área arqueológica se realizarán labores de mantenimiento sobre las zonas deterioradas por el uso y la humedad derivada de las filtraciones. También está previsto un tratamiento frente al gas radón y la creación de rampas para facilitar el acceso.

Por el momento, quienes quieran visitar el interior de la Torre de Hércules todavía pueden adquirir entradas para este lunes 28, el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre. A partir del jueves 1 de octubre, la venta permanece bloqueada a la espera del comienzo de los trabajos.