Un segundo accidente en Alfonso Molina provoca retenciones este lunes en A Coruña

Un accidente sin heridos registrado en Alfonso Molina, a la altura del IES Fernando Wirtz Suárez, ha dejado importantes retenciones este mediodía en sentido entrada a la ciudad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 14:35 horas. El 112 confirma que no hay que lamentar daños personales, solo materiales. Según la Policía Local, habría al menos un vehículo implicado que, tras una salida de vía, quedó en medio del carril e interrumpió la circulación.

Por ello, fue necesario cortar el tráfico en el carril, provocando colas de vehículos en plena hora punta. Fuentes policiales confirman que la circulación se restableció pasadas las 15:00 horas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico.

Un coche vuelca en la ronda de Outeiro

Minutos después, sobre las 14:47 horas, dos vehículos protagonizaron otro accidente en la ronda de Outeiro, en A Coruña, en el que uno de ellos terminó volcado.

Fuentes del 112 señalan que recibieron las llamadas de dos particulares alertando del suceso. Según estos avisos, los ocupantes de al menos uno de los vehículos habrían quedado atrapados en el interior tras el impacto entre ambos coches. Además, uno de los vehículos se encontraría estacionado en el momento del accidente.

@EloyTP Coche volcado a la altura de Ronda Outeiro 267, parece que sin heridos de consideración al menos.@bombeiroscoruna y @Policia_Coruna en el lugar. #Coruña pic.twitter.com/GZGpUUDGLb — corunhes (@Corunhes89) September 28, 2026

A Coruña está viviendo una jornada protagonizada por varios accidentes de tráfico derivados de la lluvia en las últimas horas. Esta mañana varios vehículos se vieron afectados por otro accidente en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Ponte da Pedra, que provocó tráfico lento y retenciones.

Asimismo, un vehículo averiado en las inmediaciones del Hospital Quirón, dejó retenciones que también afectaron al tráfico en Alfonso Molina. También ha habido varios choques por alcance. En uno de ellos, en la zona entre Palacio de la Ópera y Ronda de Nelle, el causante se ha dado a la fuga.