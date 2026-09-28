Valoriza presenta la única oferta para hacerse cargo de la planta de Nostián, en A Coruña

La planta de tratamiento de residuos de Nostián, en A Coruña, ha recibido una oferta para su gestión después de que el pasado viernes finalizase el plazo de presentación de propuestas. Así lo ha confirmado este lunes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante una rueda de prensa en María Pita.

Rey ha señalado que se ha presentado una oferta dentro del nuevo procedimiento de licitación, después de que el primer concurso quedase desierto al no concurrir ninguna empresa. La regidora, sin embargo, no ha querido facilitar por el momento más información sobre la propuesta.

La alcaldesa no ha desvelado qué empresa se encuentra detrás de la oferta ni las condiciones planteadas, a la espera de que avance la tramitación administrativa del expediente. El plazo para presentar propuestas concluyó el pasado viernes 25 de septiembre y la documentación deberá ser ahora analizada por los servicios municipales.

Fuentes municipales han confirmado con posterioridad que se trata de Valoriza, una de la empresas consideradas importantes en el sector.

El anterior, desierto

El nuevo concurso se puso en marcha después de que el anterior procedimiento no recibiera ninguna oferta. El Ayuntamiento decidió entonces revisar las condiciones económicas y técnicas de la licitación con el objetivo de favorecer la concurrencia y tratar de atraer a operadores especializados.

El contrato contempla la remodelación y explotación de la Planta de Tratamiento de Residuos de Nostián durante un periodo de 25 años. El procedimiento actualmente en marcha recoge un valor estimado global de 736 millones de euros, mientras que el importe de la concesión figura en torno a los 350 millones de euros sin impuestos.

La licitación llega después de varios años con la planta funcionando sin un nuevo contrato estable. El anterior concurso, que contemplaba la gestión y modernización de Nostián, quedó desierto en junio al no presentarse ninguna propuesta, lo que llevó al Gobierno local a modificar el expediente y volver a sacarlo a concurso.

El proceso ha sufrido además varias ampliaciones del plazo de presentación de ofertas. La última fecha quedó fijada en el 25 de septiembre, después de que el Ayuntamiento justificase las prórrogas anteriores por cuestiones técnicas y económicas.

Ahora, con una propuesta sobre la mesa, el procedimiento entra en una nueva fase. El Ayuntamiento tendrá que comprobar la documentación presentada y continuar con la valoración de la oferta antes de determinar si finalmente puede producirse la adjudicación del contrato.