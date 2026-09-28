Nace en A Coruña una iniciativa para conocer el impacto del ruido en la ciudad: "Queremos dar el primer paso"

En las últimas semanas, el ruido en A Coruña ha empezado a ocupar parte del debate social entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Conciertos, eventos, previas de partidos de fútbol y los horarios de los locales de hostelería afectan al descanso de cientos de coruñeses que viven en distintos barrios de la ciudad.

Por ello, nace Ruido A Coruña, una iniciativa que busca conocer cómo afectan el ruido y la actividad nocturna a los vecinos y vecinas de A Coruña. El proyecto pretende recopilar información de diferentes zonas de la ciudad para conocer el alcance real de esta problemática.

La iniciativa está impulsada por José Soto, un vecino afectado por el ruido que decidió ponerla en marcha para obtener una visión más amplia de la situación. "El objetivo es cuantificar realmente la gente que se puede ver afectada y los problemas concretos que tienen. Es recopilar información", explica.

En esta línea, Soto señala que la problemática no se concentra únicamente en un punto de la ciudad, sino que existen varios focos. "El tema del ruido parece que se va como desplazando. Hay sitios en los que es más o menos constante, pero en otros va apareciendo en otro formato y luego desaparece o se transforma", apunta.

Recogida de testimonios anónimos

Ruido Coruña se articula a través de una encuesta anónima en la que los vecinos pueden explicar sus experiencias y señalar las zonas de la ciudad en las que sufren molestias. "La encuesta es totalmente anónima para que se sientan libres de hablar y no tengan miedo a expresar sus problemas", explica Soto.

El objetivo de reunir testimonios, señala este coruñés, puede servir como primer paso para identificar posibles puntos conflictivos y, posteriormente, plantear futuras acciones. "Dar el primer paso para que luego el Concello ponga otros medios y compruebe que existe ese problema", señala.

La iniciativa empezó a rodar el pasado 24 de septiembre y, su impulsor asegura que cada día suma más personas que se animan a completar la encuesta. "El objetivo es disponer de una fotografía lo más amplia posible de cómo perciben los coruñeses el ruido en sus barrios y determinar si se trata de casos aislados o de una problemática más extendida", concluye.