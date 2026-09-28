Inés Rey se abre a pactar el presupuesto con el PP, que le recuerda que nunca aceptó sus propuestas

El BNG ha declinado este lunes la invitación del Gobierno municipal de A Coruña a sentarse a iniciar este miércoles día 30 una negociación por el presupuesto de 2027 debido al incumplimiento de los acuerdos de las anteriores cuentas que denuncia.

Tras confirmar el Bloque esta postura, la alcaldesa, Inés Rey, dijo en la respuesta a una pregunta de los medios que no tendría “ningún problema” en sentarse a dialogar el presupuesto con el otro partido de la oposición, el PP, que a comienzos de este mes "tendió la mano" al Ejecutivo local en este asunto.

Rey recordó que el BNG es “socio prioritario” durante el mandato, con el que "ha pactado políticas progresistas", y aludió a esa "disposición" de los populares a hablar del presupuesto. "Daré prioridad al BNG, pero si siguen instalados en el no y no quieren trabajar por la ciudad, ningún problema en sentarnos con el PP", explicó.

El grupo popular no ha tardado en evaluar la apertura de los socialistas a un posible diálogo entre fuerzas para elaborar las cuentas, aunque recordando que el Gobierno de Inés Rey "nunca ha tenido en cuenta" las alegaciones que el PP ha presentado a las cuentas municipales.

"Si nos llaman para un presupuesto que contempla las peticiones que hemos formulado estos años, y teniendo en cuenta que seremos nosotros los que tengamos que ejecutarlo a partir del mes de mayo, nos sentaremos a hablar", adelanta el PP, que desconfía del ofrecimiento.

"Pero nos tememos que no dejará de ser otro paripé de Inés Rey, que nunca se avino a tener el mínimo diálogo en los temas de ciudad pese a ser el partido más votado por los coruñeses".

Dos cartas, de momento

Para tratar de pactar el presupuesto con el Bloque, la alcaldesa remitió la semana pasada una carta a la candidata nacionalista, Avia Veira, quien a su vez envió otra misiva para responderle con el rechazo a la invitación. De momento, Rey no ha escrito al portavoz popular, Miguel Lorenzo, para formalizar la iniciativa de diálogo.

La regidora anunció hoy que el miércoles estaría presente con un equipo de trabajo en un salón municipal para abordar la elaboración de los próximos presupuestos y pidió al BNG que reflexionase sobre su decisión para que recapacite y se reúna con los socialistas.

Rey también aclaró la semana pasada que si no se alcanza ningún acuerdo por los presupuestos, los de este año serán prorrogados en el siguiente.