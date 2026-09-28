Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local recaudan 10.952 euros contra la ELA en A Coruña

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de A Coruña han recaudado 10.952,81 euros a favor de la Asociación Grupo CompostELA, una cantidad que se destinará íntegramente a apoyar a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias. Los fondos se obtuvieron durante la primera edición del Trofeo Solidario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una iniciativa deportiva y benéfica celebrada en la ciudad.

La jornada tuvo lugar en el Campo de Fútbol de la Universidad, en Elviña, y reunió a las selecciones femeninas de los tres cuerpos policiales. El torneo se disputó en formato triangular y, en el apartado deportivo, la victoria correspondió a la selección femenina de la Guardia Civil, que se impuso después de completar los tres encuentros programados.

Más allá del resultado de la competición, el objetivo principal de la cita fue recaudar fondos y dar visibilidad a las necesidades de las personas que conviven con la ELA. La iniciativa permitió combinar la actividad deportiva con diferentes propuestas abiertas al público para acercar la labor de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias a los asistentes.

Durante la jornada se instaló una exposición de vehículos patrulla y medios técnicos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos de A Coruña. También hubo exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local y de los Bomberos, además de diferentes actuaciones culturales y de baile.

La recaudación se completó mediante la venta de boletos para una rifa benéfica, cuyos premios fueron aportados por distintas empresas y entidades colaboradoras. El conjunto de estas aportaciones y de la actividad solidaria permitió alcanzar finalmente los 10.952,81 euros.

Entrega del cheque a Grupo CompostELA

El acto oficial contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, además de autoridades y mandos de los tres cuerpos participantes. En la clausura se hizo entrega del importe recaudado a la entidad beneficiaria.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Fernando Pedreira Lata, fue el encargado de entregar el cheque simbólico a la presidenta de la Asociación Grupo CompostELA, Mati Albarín.

La jornada terminó con un reconocimiento a las deportistas que participaron en el torneo, que recibieron sus correspondientes trofeos y medallas conmemorativas. La organización destacó así el carácter solidario de una primera edición que permitió reunir cerca de 11.000 euros para la lucha contra la ELA.