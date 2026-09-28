Gómez Besteiro denuncia el mal funcionamiento del bus metropolitano de A Coruña y exige revisar concesiones

El PSOE ha denunciado este lunes el funcionamiento del transporte metropolitano en el área de A Coruña y ha reclamado a la Xunta de Galicia que adopte medidas para mejorar un servicio que, según los socialistas, presenta problemas de saturación, falta de refuerzos, horarios inadecuados e incumplimientos de las condiciones de las concesiones.

Los representantes socialistas realizaron la denuncia desde la actual estación de autobús de A Coruña, donde señalaron que el transporte metropolitano resulta fundamental para los desplazamientos diarios de cientos de miles de personas que utilizan estas líneas para acudir al trabajo, a centros educativos o a citas médicas.

El secretario xeral provincial del PSOE, José Ramón, criticó que el sistema esté "mal dimensionado y mal planificado" y señaló directamente a la Xunta como responsable de la planificación y fiscalización de las concesiones de transporte por carretera. A su juicio, existen problemas que se repiten en diferentes recorridos del área, entre ellos los que conectan A Coruña con Ferrol, Betanzos, Oleiros o Culleredo.

"Los refuerzos no funcionan", aseguró durante su intervención, en la que también cuestionó la combinación entre transporte ordinario y escolar. Según explicó, en determinadas líneas los autobuses llegan llenos y dejan usuarios en las paradas, mientras que los refuerzos previstos no siempre permiten absorber la demanda.

Críticas a las líneas entre A Coruña y Ferrol

Los socialistas pusieron como ejemplo la conexión entre A Coruña y Ferrol, en la que aseguran haber comprobado problemas relacionados con la capacidad de los vehículos y las condiciones en las que se presta el servicio. También señalaron que existen dificultades similares en otras conexiones metropolitanas.

José Ramón defendió que el problema no se limita a una línea concreta y reclamó una revisión del dimensionamiento de las rutas. "No hay que estar más que cinco minutos preguntando a los usuarios para saber si el sistema funciona bien o no", afirmó.

Durante la comparecencia también se puso como ejemplo el caso de estudiantes que se desplazan desde municipios como Oleiros o Culleredo hasta A Coruña para acudir a centros de Formación Profesional. Los socialistas consideran que la falta de plazas y la escasez de frecuencias complican especialmente estos desplazamientos durante las horas punta.

Gómez Besteiro junto a dos pasajeros que no pudieron viajar en la línea A Coruña - Ferrol por estar lleno el autobús. PSdeG - PSOE.

Reclaman cambios en los contratos de las concesiones

El secretario provincial del PSOE, que intervino posteriormente, aseguró que esta situación se mantiene desde hace aproximadamente cinco años. Según explicó, durante este periodo los socialistas han mantenido reuniones y conversaciones con responsables de la Xunta para trasladar las quejas de usuarios y ayuntamientos, pero considera que no se han producido cambios suficientes.

Entre los ejemplos citados por Bernardo Fernández se encuentra un incidente ocurrido hace unas semanas en la línea entre A Coruña y Ferrol, cuando, según indicó, un autobús quedó averiado en un túnel con 31 personas en su interior y los pasajeros tuvieron que esperar durante horas hasta ser evacuados.

El PSOE considera que parte de los problemas tienen su origen en unos pliegos de contratación que, a su juicio, no se ajustan a las necesidades actuales del servicio. Por ello, reclama a la Xunta que revise las condiciones de las concesiones y prepare nuevos contratos que incorporen las modificaciones necesarias.

Los socialistas también cuestionaron que algunas líneas hayan reducido o eliminado frecuencias en determinados puntos. Pusieron como ejemplo el caso de Cabanas, donde, según explicaron, habría usuarios que solo disponen de determinados servicios a primera hora de la mañana y a última de la tarde para desplazarse hasta Ferrol.

Esta situación, señalaron, puede obligar a una persona que tenga una cita médica a mediodía a desplazarse varias horas antes y permanecer en Ferrol hasta la tarde para poder regresar a su domicilio.

"En cinco años hubo tiempo de sobra"

El PSOE sostiene que la Xunta ha tenido tiempo suficiente para adaptar las condiciones de las concesiones al incremento de usuarios registrado tras la pandemia. Los socialistas admiten que las previsiones realizadas inicialmente pudieron quedar desfasadas por los cambios en la demanda, pero consideran que la Administración autonómica debería haber corregido esa situación.

"En cinco años una administración autonómica ha tenido tiempo de sobra para corregir eso y sacar un nuevo pliego", señaló el secretario provincial.

Los representantes socialistas reclamaron así una planificación de las líneas que tenga en cuenta la demanda real, más medios para los servicios de refuerzo y un funcionamiento "efectivo" de los mecanismos de inspección y control de los contratos.

Además, defendieron la creación de un consorcio metropolitano de transporte para el área de A Coruña y reclamaron que se aborde de forma conjunta la movilidad de los municipios del entorno, al considerar que el autobús metropolitano es una pieza fundamental para conectar la ciudad con los ayuntamientos del área.