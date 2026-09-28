A Coruña destina 2,4 millones de euros a 32 proyectos de los Presupuestos Participativos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes las 32 actuaciones seleccionadas dentro de los Presupuestos Participativos municipales, una iniciativa que permitirá destinar alrededor de 2,4 millones de euros a proyectos propuestos por la ciudadanía. La regidora estuvo acompañada por el concejal de Economía, José Manuel Lage, y la concejala de Participación, Nereida Canosa.

La convocatoria recibió un total de 436 propuestas, doce más que en la edición anterior, procedentes de los distintos distritos de la ciudad. De ellas, 91 tenían un alcance para el conjunto de A Coruña y el resto estaban vinculadas a barrios o zonas concretas. El distrito de Os Castros-Elviña fue el que más propuestas registró, con 88, seguido de Mesoiro y Castro de Elviña, con 58.

Tras la evaluación técnica y económica, 102 propuestas fueron consideradas viables al cumplir los requisitos establecidos en el proceso. Entre los criterios analizados se encontraba que las actuaciones fueran competencia municipal y que pudieran ejecutarse desde el punto de vista técnico y económico.

"Queríamos escuchar mejor, planificar mejor y hacer mejor", señaló Inés Rey durante la presentación, en la que destacó que los proyectos seleccionados pretenden demostrar que la transformación de la ciudad también puede hacerse mediante "pequeñas actuaciones" que responden a necesidades detectadas directamente por los vecinos.

Actuaciones en los diez distritos

Los proyectos seleccionados se distribuyen por los diez distritos de A Coruña. En el Distrito 1, correspondiente a Cidade Vella y Pescadería, se invertirán 180.000 euros en diferentes mejoras en el Mercado de San Agustín, entre ellas nuevos aseos y actuaciones relacionadas con la refrigeración.

En Monte Alto, Distrito 2, se destinarán 193.000 euros a actuaciones relacionadas con el arbolado. En el Distrito 3, que comprende Ensanche y Os Castros, la inversión será de 209.400 euros para mejoras en jardines y áreas infantiles.

Los Mallos y Sagrada Familia, dentro del Distrito 4, recibirán 230.800 euros para la reurbanización y mejora de la plaza de Puerto Rico y para renovar espacios de estancia en la explanada del Palacio de la Ópera.

En Riazor, Labañou y Os Rosales, Distrito 5, se invertirán 261.000 euros. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas zonas de juego en Adolfo Suárez, la plantación de más árboles y mejoras de iluminación y mobiliario urbano en diferentes espacios del distrito.

El Distrito 6, que incluye Os Mallos y otras zonas, contará con 213.000 euros para una nueva rampa de acceso al monasterio de Oza y para la humanización de un tramo de Conchiñas.

En el Distrito 7 se invertirán 280.000 euros en la creación de huertas urbanas y una nueva área canina en Someso. En el Distrito 8, correspondiente a Eirís y Xuxán, se destinarán 100.000 euros a mejoras de iluminación y señalización y a actuaciones en la fuente de O Laranxeiro, en Palavea.

Mesoiro y Castro de Elviña, en el Distrito 9, dispondrán de 200.000 euros para renovar el parque infantil de Mesoiro, mejorar la iluminación del parque juvenil de Ribeira Sacra y crear un nuevo parque biosaludable en la urbanización Breogán.

Por último, el Distrito 10, que engloba A Grela y Bens, contará con 135.000 euros para crear un itinerario accesible entre Penamoa, Ramón y Cajal y O Pilar, además de mejorar los accesos a Visma y al observatorio ornitológico.

Seis actuaciones para toda la ciudad

A estas intervenciones se suman seis proyectos de ámbito municipal, con una inversión conjunta de 513.000 euros. Entre ellos se encuentra la reposición de fuentes públicas y la creación de refugios de biodiversidad verde.

También se contempla desarrollar una red señalizada de fuentes lúdicas en los barrios, una red de circuitos para correr por la ciudad, la instalación de cofres con aros salvavidas en el paseo marítimo y la creación de nuevos equipamientos locales.

La alcaldesa explicó que la selección de las actuaciones supone el final de la fase de propuestas y evaluación, pero el inicio de la tramitación necesaria para convertirlas en obras y servicios reales. El Ayuntamiento deberá ahora redactar los proyectos, realizar las correspondientes tramitaciones administrativas, contratar y licitar las actuaciones para proceder posteriormente a su ejecución.

El calendario previsto sitúa el desarrollo de los proyectos entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028, aunque el objetivo municipal es que las primeras actuaciones puedan comenzar ya en 2027.

Rey agradeció el trabajo realizado por las áreas municipales de Participación, Economía y Bienestar para sacar adelante el proceso y avanzó que la primera propuesta será llevada a la Xunta de Goberno Local de octubre. Posteriormente pasará por la comisión informativa de Economía del 2 de noviembre y está previsto que llegue al pleno municipal de noviembre.

La alcaldesa vinculó además estos Presupuestos Participativos al acuerdo presupuestario alcanzado entre PSOE y BNG, que permitirá incorporar estas actuaciones a las cuentas municipales y darles cobertura presupuestaria.