Un conductor huye tras provocar un accidente entre el Palacio de la Ópera y la Ronda de Nelle, en A Coruña

Un conductor se ha dado a la fuga este lunes por la mañana después de provocar un accidente de tráfico por alcance en A Coruña. El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre el Palacio de la Ópera y la Ronda de Nelle y en él se vieron implicados tres vehículos.

Según la información disponible, el vehículo cuyo conductor huyó habría provocado el choque por alcance con otros dos coches. No hubo que lamentar heridos, aunque el accidente está generando importantes retenciones en este punto de la ciudad, especialmente en el sentido de salida de A Coruña.

Una mañana con elevado tráfico

El incidente se suma a una mañana complicada en las carreteras de la ciudad, marcada por una elevada intensidad de tráfico. Además de este siniestro, se han registrado al menos otros tres accidentes por alcance durante las primeras horas del día.

En estos otros tres choques tampoco se han registrado heridos, aunque están contribuyendo a complicar la circulación en distintos puntos de A Coruña.