Los Bomberos de Arteixo (A Coruña) se trasladan al nuevo parque de Morás tras meses de espera

Los Bomberos de Arteixo ya han comenzado a instalarse en el nuevo parque comarcal situado en el polígono de Morás. El propio servicio ha dado cuenta este lunes del traslado a través de sus redes sociales, confirmando así el inicio de la mudanza de los efectivos y medios desde las antiguas instalaciones de Sabón.

"Con sudor, esfuerzo, y mucha improvisación y desorganización estamos casi listos. Las mudanzas son complicadas, pero desde este momento estamos operativos desde el nuevo parque de bomberos del Polígono de Morás", explican.

El movimiento se produce después de varios meses de espera desde que el nuevo edificio quedó terminado y fue entregado oficialmente. La previsión inicial era que el parque comenzase a funcionar durante el verano, pero distintos trabajos y actuaciones pendientes en las instalaciones retrasaron su puesta en servicio.

La llegada de los bomberos a Morás supone, por tanto, el último paso antes de que la nueva base comarcal quede plenamente operativa. Las nuevas instalaciones sustituyen al antiguo parque de Sabón, que había quedado obsoleto y que compartía parcela con otros servicios municipales de Arteixo.

Un parque construido para mejorar el servicio

El nuevo parque se encuentra en una parcela municipal de unos 4.000 metros cuadrados y supuso una inversión de aproximadamente 1,3 millones de euros. El complejo dispone de amplias cocheras para los vehículos de emergencia, centro de control, despachos, vestuarios, cocina y comedor, gimnasio, zonas de descontaminación y almacenes, además de otros espacios destinados al funcionamiento diario de los profesionales.

La ubicación en Morás también permitirá mejorar la conexión del servicio con las principales vías de comunicación del área metropolitana, especialmente con la A-6 y la AG-55. Desde este punto los bomberos atenderán las emergencias de Arteixo y continuarán prestando servicio a otros municipios del entorno, como Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, una zona que suma alrededor de 135.000 habitantes.

Otra de las novedades previstas con el traslado es el refuerzo de la plantilla. El objetivo anunciado por el Consorcio Provincial de Bomberos es alcanzar los 25 efectivos, frente a los 18 con los que contaba hasta ahora el parque de Arteixo, lo que convertiría a esta base en una de las que disponen de más medios humanos de la red provincial.

Una mudanza que llega meses después de la entrega

El nuevo parque fue entregado oficialmente al Consorcio Provincial en abril, cuando se anunció que el traslado desde Sabón se realizaría en un plazo aproximado de dos meses. Sin embargo, ese calendario no se cumplió y durante el verano las instalaciones todavía permanecían sin actividad.

En agosto, el Consorcio apuntaba a octubre como fecha previsible para la entrada en funcionamiento y señalaba que durante septiembre estaba previsto realizar algunas reparaciones. El inicio de la mudanza anunciado ahora por los propios bomberos supone el avance definitivo hacia la apertura de la nueva base.