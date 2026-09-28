El BNG rechaza negociar el presupuesto de A Coruña: "Con el de 2026 sin cumplir, no tiene sentido"

El BNG ha rechazado la invitación del Gobierno local de A Coruña para empezar a negociar los presupuestos de 2027. La portavoz nacionalista y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ha anunciado este lunes que su grupo no acudirá este miércoles a la cita para la que fue invitada el pasado viernes por la alcaldesa, Inés Rey.

Veira ha justificado la postura del BNG en la falta de cumplimiento de las cuentas de este año: "No le vemos sentido a negociar un presupuesto para 2027 cuando está el de 2026 sin cumplir".

Sin reunión no habrá diálogo, y por tanto, el presupuesto del próximo año no va a contar con los apoyos suficientes para ser aprobado. Según señaló Rey la semana pasada, en este caso las cuentas de 2027 serán prorrogadas.

"Siempre reivindicamos que los acuerdos se tienen que cumplir", ha insistido la candidata nacionalista. En una carta remitida a la alcaldesa, Veira dice que "los incumplimientos no fueron rectificados, sino que en algún caso fueron a peor".

Veira ha repasado aspectos en los que censura la actuación municipal, como falta de acceso al BNG a documentación sobre movilidad, los contratos caducados de las bibliotecas municipales, carencias en materia cultural y de participación social, sin convocatorias de consellos, y la falta de medidas "para corregir el desequilibrio económico".

"Sigues sin escuchar a la ciudad cuando clama por el transporte público, la vivienda y los servicios públicos. Tenéis todo un presupuesto sin cumplir, nos es imposible pensar en ningún tipo de acuerdo de cara a 2027", concluye la nacionalista, que afea al PSOE que "culpe al BNG" de que no vaya a haber presupuesto el próximo año.

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Temos en exclusiva as imaxes de @avia_veira mentres lle escribe a carta de resposta a Inés Rey.#AviaAlcaldesa2027 pic.twitter.com/GOqVA6oo6k — BNG A Coruña (@BNGACorunha) September 28, 2026

Una relación con desencuentros

La relación entre el BNG y el Gobierno local ha tenido desencuentros a lo largo del mandato socialista. El motivo, el incumplimiento de los acuerdos del pacto por el que los nacionalistas permitieron la investidura de Inés Rey como alcaldesa en 2023, alega el Bloque.

La falta de apoyo del BNG impidió aprobar las cuentas municipales de 2025; además, vinculadas a ellas se promovió una cuestión de confianza a Rey que no superó, aunque no se produjo un cambio de gobierno por las diferencias ideológicas entre los dos grupos de la oposición.

En septiembre del año pasado volvió cierta armonía entre BNG y PSOE, de modo que se sentaron a negociar el presupuesto de 2026 y lo sacaron adelante a finales de enero. Pero en julio, los nacionalistas volvieron a criticar la gestión de Inés Rey y denunciaron de nuevo incumplimientos del pacto de investidura. Su decisión fue romper con el Ejecutivo por falta de confianza.

La nueva ruptura, a casi un año de las elecciones, ha provocado el rechazo del Bloque a iniciativas socialistas en el Pleno, salvo asuntos de especial relevancia para la ciudadanía. Ahora, Inés Rey ha invitado al BNG a negociar las próximas cuentas y ha obtenido un no por respuesta.

Rey: "Les pido una reflexión serena, sin pensar en mayo"

La regidora, Inés Rey, ha pedido al BNG que "se piense mejor" la decisión de no acudir a negociar los presupuestos municipales poco después de que Avia Veira avanzase que "no tiene sentido" pactar las cuentas tras denunciar el incumplimiento del anterior pacto presupuestario.

"Vamos a estar en el comedor Abelenda porque queda tiempo para que lo piensen mejor. Yo les animo a que salgan a al calle, hablen con ciudadanos, les pregunten y expliquen si van a sentarse. Les pido una reflexión serena. El diálogo es la premisa fundamental en política. Puede que no haya acuerdo, pero el dialogo no se le niega a nadie".